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Эксперт РИСИ Неменский: «На Украине происходит этноцид русского народа»
Политика
Эксперт РИСИ Неменский: «На Украине происходит этноцид русского народа»
Prt Scr youtube.com  /  День ТВ

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему Госдеп США и мировые СМИ нагнетают ситуацию вокруг Украины и чем это выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому. Также он объяснил, почему РФ не может допустить повторения силового сценария решения проблемы Донбасса, равно как и реализации политики этноцида русских на Украине.

По мнению ведущего эксперта РИСИ, поскольку источником информации о готовящемся нападении России на Украину являются США, то за этим скрывается их интерес. Он связывает его с запланированной встречей президента РФ Владимира Путина и лидера Штатов Джо Байдена. По словам Неменского, США настолько демонизировали РФ и образ Путина, что теперь американцам сложно объяснить, почему их президент встречается с российским коллегой, который в их представлении ассоциируется с мировым злом. По логике политтехнологов Байдена, только роль миротворца в конфликте России и Украины может сдержать недовольство американцев своим лидером, если встреча президентов состоится.

«Все будут уверены, что Россия нападет, потом состоится встреча, и основной поток обвинений от Байдена будет отведен. Понятно, что на встрече будут обсуждаться совсем другие вопросы», — пояснил Неменский.

Кроме этого, считает эксперт, тема готовящейся российской агрессии выгодна президенту Украины, поскольку отвлекает внимание населения от острых экономических и социальных проблем, но главное — это хорошая ширма в борьбе олигархических кланов за предприятия, которые готовятся к приватизации.

«Принятая на Украине программа приватизации — это планируемое ограбление страны. Последствия будут очень вредны для экономики и общества. В этой ситуации любая провокация на линии фронта может сработать как повод для начала войны. Для утверждения собственной власти Зеленскому выгодно устроить небольшую войну, на которую потом можно было бы многое списать», — считает политолог.

Эксперт РИСИ Неменский: «На Украине происходит этноцид русского народа»
president.gov.ua / Офіс Президента України
Эксперт считает необдуманной политику, которую проводят лидеры США и Украины, поскольку информационная война может привести к реальной, с катастрофическими последствиями для всего мира.

«Есть такое понятие, как самореализованное пророчество, — когда нагнетается обстановка и люди начинают верить не фактическим событиям, а своим представлениям. Они убеждают себя, что война действительно может случиться, начинают к ней готовиться — и она правда может начаться», — предостерегает Олег Неменский.

Политолог считает, что Донбасс с его предприятиями и населением в действительности не нужен украинскому руководству.

«Они понимают, что для освоения Донбасса потребуются многомиллиардные инвестиции. В то же время ситуация полувойны выгодна украинской власти. Война является системообразующим фактором современной Украины, из нее выстраивается вся внутренняя и внешняя политика страны», — пояснил Олег Неменский.

Эксперт подчеркнул, что Россия не сможет остаться в стороне даже в случае незначительной военной провокации в отношении непризнанных республик Донбасса: во-первых, потому что взяла на себя обязательства не допустить силового решения конфликта, во-вторых, потому что там проживает несколько сотен тысяч граждан РФ. Кроме этого, Москва отлично понимает, что Киев проводит государственную политику этноцида русского населения.

«Понятие этноцида зафиксировано в ООН. В случае геноцида мы должны доказывать, что Киев хочет истребить всех русских физически, а здесь речь идет об уничтожении русских в историческом и культурном плане. Русских на Украине пытаются заставить забыть свой язык, сменить свое самоназвание, поменять историческую память и образ мира — все то, что транслирует русская культура», — считает Олег Неменский.

Этноцид русских идет во многих странах, но, по словам эксперта, на Украине это является государственной политикой.

По мнению Неменского, из всех постсоветских республик Украина самая неудачливая. Единственное, в чем она оказалась успешней прочих — в насаждении антирусской идеологии у своих граждан. Процесс уничтожения всего русского, считает Олег Неменский, в Киеве продолжится, остановить его изнутри силами наших граждан на Украине вряд ли удастся.

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