Певице Мари Краймбрери не понравилось, как Дава пригласил ее на свидание

Москва, 25 ноября. Певица Мари Краймбрери объяснила, почему не пошла на свидание с рэпером и блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Исполнительнице не понравилось, что он публично предложил ей встретиться.

Краймбрери и Дава выступали вместе на шоу «Дуэты», а после номера рэпер при публике позвал артистку на свидание. Однако романтическая встреча знаменитостей так и не состоялась. Певица назвала причину своего отказа от этого рандеву в интервью «СтарХиту».

«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание»», — объяснила знаменитость.

instagram.com / @dava_m

Мари Краймбрери выступала на шоу «Дуэты» в элегантном платье, хотя обычно придерживается совсем другого стиля. Некоторые поклонники решили, что она нарядилась для Давы, однако по условиям проекта певица не знала заранее, с кем будет выступать. Менеджер лишь предупредил артистку, что за стеной на сцене будет мужчина в деловом костюме, и исполнительница хотела соответствовать. Что касается поведения и поступков рэпера, то их Краймбрери обсуждать отказалась.

Дава не только приглашал певицу на свидание, но и публично заявлял о своей влюбленности в нее. Блогер подключил подписчиков в Instagram, чтобы добиться расположения Краймбрери.