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Латвийская молодежь массово эмигрирует в Россию за лучшей жизнью

Общество
Латвийская молодежь массово эмигрирует в Россию за лучшей жизнью
https://t.me/alekseystefanov  /  Ягудаев Владимир

Таллин, 25 ноября. Латвия обвинила Россию в «краже перспективной латвийской молодежи». Хотя по сути никто никого не крал. Молодые люди массово эмигрируют в РФ по собственному желанию. Для этого есть серьезные основания.

В латвийских вузах пустые аудитории. После окончания школы русскоязычная молодежь отказывается получать дальнейшее образование в Прибалтике. Большинство делает выбор в пользу российских учебных заведений. Перед будущими студентами открываются широкие перспективы. Выбор очень большой.

У студентов из Латвии есть возможность учиться бесплатно за счет средств федерального бюджета РФ в пределах квоты, установленной государством.В Латвии считают, что Россия таким образом ворует молодежь, ведь после окончания учебы многие не возвращаются.

Дипломы российского образца не котируются в ЕС. Министр образования Латвии Аните Муйжниеце объяснила, если человек учился в другой стране в течение двух лет, он должен пройти процедуру признания образования из-за различий систем и программ обучения. Кроме процедуры признания, есть процедура аутентификации или легализации — это продолжительные и очень энергозатратные процессы. Мало у кого возникает желание возвращаться в Латвию, чтобы потом ходить по чиновничьим кабинетам, доказывая, что получил все необходимые навыки будущей профессии.

Латвийская молодежь массово эмигрирует в Россию за лучшей жизнью
pexels.com / Emily Ranquist: Pexels

Несмотря на то, что страны Прибалтики — европейские государства, в экономическом плане они могут тягаться разве что с Болгарией и Румынией, да и то не всегда. Например, латыши жалуются на низкие зарплаты. Они сравнивают свои доходы с остальными странами ЕС и приходят к выводу, что им не доплачивают. Именно поэтому молодежь старается покинуть страну.

В 2018 году российских студентов, проживающих в Латвии, лишили возможности обучаться на русском. С тех пор процесс обучения превратился в сущий ад. Российская программа по привлечению латвийской молодежи для многих стала единственным выходом.

«Эмиграция молодежи в Россию — это серьезная коррекция картины мира. Причем талантливой, создающей смыслы, гуманитарной молодежи. Я знаю, о чем говорю: в Россию переехали многие выпускники школы Studia Baltica, которая в первые годы была рассчитана преимущественно на молодежь из Прибалтики. Считаю это ее большим достижением. Можно считать нашу команду врагами прибалтийской государственности еще и за это. Крадем перспективную русскую молодежь!» — с гордостью заявил калининградский политолог Александр Носович.

Ранее профессор Николай Межевич подробно рассказал о причинах отделения Латвии, Эстонии и Литвы от СССР.

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Все новости / Общество / Латвийская молодежь массово эмигрирует в Россию за лучшей жизнью
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