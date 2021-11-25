Психолог Соловьева перечислила внешние признаки домашнего тирана

Санкт-Петербург, 25 ноября. В современном мире женщины часто становятся жертвами домашнего насилия. Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики СПбГМА им. И.И. Мечникова Светлана Соловьева назвала характерные черты мужчин, способных применить силу к возлюбленной.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт отметила, что склонный к насилию человек откровенно демонстрирует, что является хозяином в семье, с его стороны прослеживается «барское» поведение. Как правило, тиран пытается установить полный контроль над своей избранницей. Звонки, требования отчетов и психологический прессинг в будущем могут привести к необоснованной ревности и побоям за надуманные «прегрешения».

Светлана Соловьева подчеркнула, что домашний тиран, как правило, является импульсивным человеком. Он легко «заводится» и нередко доходит до состояния аффекта. По мнению профессора, эти черты могут свидетельствовать о высоком уровне агрессии человека.