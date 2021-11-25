Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 17:26
17:23
Весь мир
White Lives Matter: почему в США набирает популярность движение белых националистов
17:22
Весь мир
Премьер-министр Гаити представил новый состав правительства
17:19
Политика
Журналист Сахаров объяснил, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
17:19
Общество
Иммунолог Болибок назвал аллергию и астму противопоказанием к прививке от COVID-19
17:16
Экономика
ЦБ может ужесточить регулирование по займам МФО с повышенным показателем долговой нагрузки
17:14
Общество
Моргенштерн отправился в ОАЭ после обвинений в торговле наркотиками
17:14
Общество
Быстрые перекусы «на ходу» и отсутствие овощей в рационе нарушают работу кишечника
17:13
Происшествия
Врио главы МЧС прибыл в Кузбасс, где произошел смертельный пожар на шахте «Листвяжная»
17:12
Политика
Меркель: урегулировать ситуацию на Украине можно с помощью «открытого диалога»
17:12
Происшествия
Профсоюз угольщиков окажет помощь семьям пострадавших и погибших в шахте «Листвяжная»
Все новости

Психолог Соловьева перечислила внешние признаки домашнего тирана

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 16:00
Происшествия
Психолог Соловьева перечислила внешние признаки домашнего тирана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 ноября. В современном мире женщины часто становятся жертвами домашнего насилия. Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики СПбГМА им. И.И. Мечникова Светлана Соловьева назвала характерные черты мужчин, способных применить силу к возлюбленной.

В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт отметила, что склонный к насилию человек откровенно демонстрирует, что является хозяином в семье, с его стороны прослеживается «барское» поведение. Как правило, тиран пытается установить полный контроль над своей избранницей. Звонки, требования отчетов и психологический прессинг в будущем могут привести к необоснованной ревности и побоям за надуманные «прегрешения».

Светлана Соловьева подчеркнула, что домашний тиран, как правило, является импульсивным человеком. Он легко «заводится» и нередко доходит до состояния аффекта. По мнению профессора, эти черты могут свидетельствовать о высоком уровне агрессии человека.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Психолог Соловьева перечислила внешние признаки домашнего тирана
эксперт насилие тиран
Комментировать