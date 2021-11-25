«ФАН повсюду»: что происходит в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 25 ноября заявила, что Украина продолжает нагнетать обстановку в Донбассе. По ее словам, «горячие головы киевского режима» выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Кроме того, дипломат сообщила, что из зоны конфликта поступает информация об использовании вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, которые поставляются на Украину странами НАТО.

Какую технику стягивает Украина к линии разграничения? Как изменился характер конфликта при Владимире Зеленском и стоит ли ждать обострения ситуации в ближайшее время? Обо всем этом и много другом в подкасте «ФАН повсюду» беседуем с военным писателем Владленом Татарским.

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В выпуске:

Какую технику запрещено подтягивать к линии разграничения Минскими соглашениями?

Выгоден ли Киеву конфликт в Донбассе?

Когда Украина может начать активные боевые действия?

В чем основная проблема ВСУ?

Почему ситуация в Донбассе при Зеленском стала хуже, чем при Порошенко?

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