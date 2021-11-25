Банк России повысил официальные курсы валют на 26 ноября

Москва, 25 ноября. Банк России повысил официальные курсы доллара и евро, установленные на 26 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные портала регулятора.

Официальный курс американской валюты вырос на 23 копейки относительно предыдущего показателя и составил 74,60 рубля. Официальный курс евро Центробанк установил на уровне 83,68 рубля, что на 4 копейки больше значений 25 ноября.

При этом на открытии сессии Московской биржи в четверг курс доллара снизился на 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость одной валютной единицы достигла 74,82 рубля. В свою очередь евро укрепился на одну копейку по отношению к рублю — до 83,95.

Российская валюта может продолжить падение после «пробоя» уровня в 75 рублей за доллар, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Финансист назвал девальвацию рубля неизбежной на фоне обострения геополитической ситуации и угрозы новых санкций.