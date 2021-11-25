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Представитель Гогена Солнцева рассказал, какой отдых шоумен выбрал для себя и своей жены
Шоу-бизнес
Представитель Гогена Солнцева рассказал, какой отдых шоумен выбрал для себя и своей жены
Prt Scr instagram.com  /  @solntcev

Эпатажный ведущий, режиссер Гоген Солнцев с новой супругой Полиной Терешкович отправился в круиз. Об этом в комментарии ФАН рассказал представитель шоумена Андрей Орлов.

Ранее сообщалось, что Солнцев скромно отметил свадьбу и сейчас отдыхает в санатории, однако представитель артиста предоставил другую информацию.

«На данный момент он не в Москве, даже не в России. Я точно не могу сказать, где он находится. В каком-то круизном путешествии. Скорее всего, это свадебное путешествие», — говорит администратор Солнцева.

Избранницей эпатажного ведущего стала дочь его бывшей возлюбленной Екатерины Терешкович. Как отмечают СМИ, Полина беременна, молодожены с будущей бабушкой связь не поддерживают.

Представитель Гогена Солнцева рассказал, какой отдых выбрал для себя и своей жены шоумен
instagram.com / @solntcev

В день бракосочетания экс-жена Солнцева все же нашла способ насолить молодоженам. По словам шоумена, его невеста оказалась в больнице после того, как подруга бывшей супруги пробралась на свадьбу и выплеснула ей в лицо некую жидкость.

Сейчас Полина Терешкович не хочет быть похожей на свою мать Екатерину, поэтому готова сделать пластическую операцию.

Ранее Гоген Солнцев раскрыл детали отношений с дочерью своей экс-возлюбленной. По его словам, в падчерицу он был влюблен довольно давно. Свадебное торжество оказалось неожиданным, ведь прежде они регулярно устраивали скандалы в студиях ток-шоу. Как оказалось, невеста была против отношений звезды с ее матерью-пенсионеркой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Представитель Гогена Солнцева рассказал, какой отдых шоумен выбрал для себя и своей жены
шоу-бизнес терешкович гоген солнцев
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