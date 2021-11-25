Марийский госуниверситет отметил 49-летие

Йошкар-Ола, 25 ноября. В четверг, 25 ноября, Марийскому государственному университету (МарГУ) исполнилось 49 лет. Ректор вуза Михаил Швецов поздравил коллег с днем рождения образовательного учреждения и прокомментировал его достижения.

Как напомнил Швецов, МарГУ почти полвека назад стал первым университетом в республике, сейчас он по праву является признанным научно-образовательным центром Приволжского федерального округа и всей России. Обращаясь к коллегам и студентам, ректор вуза поблагодарил ветеранов педагогического труда, преподавателей, студентов и партнеров за вклад в развитие учебного заведения, сообщает «МедиаПоток».

Как считает Швецов, в успехах МарГУ велика заслуга властей региона и страны, при этом именно люди являются главной ценностью и поддержкой вуза во всех начинаниях. Ректор выразил уверенность в улучшении жизни всех россиян, так как «образование является отправной точкой развития всех сфер жизни общества от здравоохранения и экономики до семьи и саморазвития».

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о главной миссии университетов. По его мнению, они должны работать с мотивацией студентов, чтобы они получали знания.