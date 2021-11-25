White Lives Matter: почему в США набирает популярность движение белых националистов

В 2020 и 2021 годах в Соединенных Штатах резко активизировались протестные движения и организации леволиберального толка, ведущие «борьбу с расизмом» и правонарушениями, которые совершают американские полицейские.

На первый взгляд, риторика подобных групп носила справедливый и, по заявлению самих активистов, мирный характер, — однако на практике американское общество столкнулось с повсеместными грабежами, беспорядками, насилием и вандализмом со стороны представителей движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и Антифа.

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Из-за отсутствия реакции со стороны правоохранительных органов, некоторые граждане США начали самоорганизовываться, пытаясь давать отпор грабителям и хулиганам собственными силами. В стране понемногу стала расти популярность консервативных движений правого толка, низкая активность которых была, в том числе, обусловлена повышенным вниманием спецслужб.

Автор Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о том, как США появилась «белая альтернатива» движению в защиту прав афроамериканцев, представители которой настаивают, что жизни белых американцев находятся под угрозой.

«Жизни белых имеют значение»

В настоящее время в социальных сетях и на территории Соединенных Штатов набирает известность движение White Lives Matters («Жизни белых имеют значение»), созданное в противовес BLM и Антифа.

Федеральное агентство новостей /

Представители организации готовят и расклеивают материалы агитационного характера, занимаются смешанными единоборствами, проповедуют консервативные ценности, и популяризируют историю США. Более того, организатором движения удалось сформировать, обобщить и записать собственную идеологию.

Первую страницу «настольной книги» активиста WLM украшает картинка белого мужчины и белой женщины, застывших в героической позе. Далее, чуть ниже, жирным шрифтом следует надпись:

«Ничто не обретается навечно. Цивилизации не способны на существование, если они не культивируют национальную гордость. Для выживания любого народа требуется несклоняемая воля к самосознанию и стремление к преемственности. Мы будем проповедовать это до самого конца. Победа или смерть».

Авторы издания затем отказываются от авторских прав, призывая размножать и распространять материал, способствуя его популяризации среди представителей белого населения.

«Аполитичные» WLM

Авторы брошюры утверждают, что не являются родоначальниками движения. По их словам, White Lives Matter — лишь очередная инициатива по «подъему Белого сознания», одна из многих, предпринятых «разными людьми в разные времена в XX и XXI веках» для защиты интересов белых людей.

В WLM уверены, что откладывание борьбы может стать для белых «последним решением», именно поэтому они надеются побудить людей к реальным действиям. При этом авторы тут же противоречат себе: призывая к «реальным действиям» и заявляя, что их волнует «расовый вопрос», они утверждают, что «аполитичны» и стремятся сохранять анонимность.

«Нас не интересует экономическая или политическая ситуации. Однако если их влияние положительно сказывается на интересах белых людей, мы будем поддерживать те или иные явления в политике и экономике. Если такие явления будут противоречить интересам белых, мы выступим против» — заявляют авторы брошюры.

Учитывая, что расовая проблема в Соединенных Штатах напрямую связана с политикой, непонятно, как и почему WLM собираются оставаться в стороне.

pexels.com /

Спасители «белого народа»

Далее следует глава под названием «Чего мы хотим?», где авторы отражают свой взгляд на мироустройство.

Представители WLM планируют всеми необходимыми средствами «обеспечить физическое, культурное и духовное продолжение белого народа» во всех странах и на всех континентах, в том числе в Европе, в Северной Америке, в Австралии и т.д. Под «физическим продолжением» авторы имеют в виду сохранение подавляющего большинства белых в этих регионах.

Одновременно этом WLM утверждают, что не оправдывают авторитарные политические режимы (и репрессии), но считают, что «единственной целью существования государства является процветание нации».

По мнению авторов брошюры, только белые люди должны иметь право обладать гражданством стран, расположенных в перечисленных регионах. При этом WLM допускают возможность проживания представителей «небелых рас», но с условием — «их количество не должно превышать 1% населения».

Кроме того, WLM выступает за популяризацию «настоящей истории белых людей», и утверждает, что хочет «развенчать ложь и мифы, распространяемые на протяжении последнего столетия».

«Исключительно мирные»

Следующая глава под названием «За что мы боремся» служит своеобразным оправданием скандальные заявления предыдущей — в ней авторы утверждают, что WLM это «исключительно мирная инициатива», не направленная против представителей других рас.

По их словам, White Lives Matter выступают исключительно за «действия эффективными, законными и мирными способами» и поддерживают принцип управления обществом, основанный на «идеалах благородства, единства, силы, чести и ответственности, а не на богатстве» и призывают к «абсолютному белому единству» полов, поколений, социальных классов, религий, языков и наций и «недопущение братоубийственных войн».

Важнейшей своей задачей они видят «сохранение национальной идентичности каждого из народов» и при этом «популяризацию любви к белым, а не ненависти по отношению ко всем остальным расам». Авторы, по их словам, не возражают против аналогичной политики других рас, но предупреждают, что их интересуют только проблемы белых людей.

В финале главы авторы неожиданно переключаются на защиту окружающей среды, которая должна обеспечить «улучшение физического, психологического и духовного здоровья белых».

«Часто задаваемые вопросы»

Важной частью «настольной книги активиста WLM» является глава, в построенная в формате «вопрос – ответ», где представители движения отвечают на наиболее часто задаваемые им вопросы. Авторы представляют эту часть как обязательную для ознакомления всеми активистами WLM, чтобы они могли «умело говорить о своих взглядах и не выходить за рамки правового поля» и отвечают на такие вопросы, как «могут ли меня уволить с работы за то, что я присоединюсь к WLM» (да, могут, уверены активисты).

К примеру, WLM сразу отказываются от фразы All Lives Matter («Все жизни имеют значение»), которую в США пытались провести как «инклюзивную альтернативу» для BLM и которую сторонники движения черных объявляли «экстремистской» и «размывающей значение борьбы».

Федеральное дорожное агентство

Белым активистам эта фраза тоже не нравится — по их словам, «белые люди заслуживают представительства», а «тот, кто утверждает обратное, приговаривает белых к полному исчезновению». При этом представители других рас могут поддерживать WLM, «если они делают это искренне и самоотверженно». Впрочем, вопрос о названии — «Жизни белых имеют значение» — по словам активистов, имеет лишь второстепенное значение, а «главное — суть и цели движения».

Большое внимание активисты уделяют безопасности своих сторонников — именно ради этого они многократно подчеркивают независимость своего «белого движения», а также то, что оно не связано напрямую ни со сторонниками Дональда Трампа, ни с националистическими группами, которые в общем разделяют их взгляды и за это находятся под пристальным вниманием ФБР и других американских спецслужб.

«Мы не вступаем ни в какие группы ради безопасности белых», — подчеркивают WLM, настаивая, что «не собираются уходить в подполье».

White Lives Matter многократно подчеркивают, что (в отличие, к примеру, от Антифа) являются «мирной и законной инициативой», поэтому сотрудники федеральных ведомств могут внедрятся к ним, если захотят, и не смогут узнать ничего инкриминирующего.

«Просто держите себя под контролем, — рекомендует методичка, — никогда не делайте и не говорите ничего противозаконного и тогда они не смогут заманить вас в ловушку. Вас не арестуют и не подвергнут судебному преследованию, если вы будете придерживаться здравого смысла и действовать в рамках закона».

Чрезвычайно важным для белых активистов является то, что они хотят отличаться от Black Lives Matter. При этом, по их словам, «в основе движения против белых лежит марксизм». Сами же они придерживаются «принципов естественного права», которое полагает, что у каждого человека есть права «от природы», которые не зависят от законодательных норм и требований.

Одной из главных мыслей в этой части является необходимость публичных акций со стороны «защитников прав белых», которые должны открыть глаза на движение для «добросовестных людей» и позволят создать сеть единомышленников. По словам активистов WLM, они «начали скорее поздно, чем рано, потому что за права белых надо было начинать бороться еще 70 лет назад» (подразумевается период истории, когда в США достигло успеха движение против сегрегации и афроамериканцам, получившим человеческие права еще в XIX веке, впервые было позволено учиться вместе с белыми и сидеть рядом с ними в автобусах — а «белые активисты», несмотря на заявления о своей «аполитичности», сожалеют о периоде прогрессивных изменений, который принес права афроамериканской общине США).

Как ни странно, в вопросе расширения своего движения White Lives Matter сравнивают себя с Антифа и готовы «потратить годы», чтобы добиться популярности. По словам авторов брошюры, Антифа начинали с малой группы убежденных людей, однако теперь смогли стать существенной политической силой в американском обществе, способной атаковать и терроризировать свои противников.

«Как они это сделали? Они были последовательными», — указывают белые активисты.

Политическая жизнь в современной стране, по словам WLM, полна опасностей для белого американца.

«Когда речь идет о подавлении белых, все их противники объединяются. Наши враги будут пытаться вытеснить вас за рамки правового поля, но вы не должны делать ничего противозаконного. Никогда не общайтесь с людьми, провоцирующими вас сделать или сказать что-то незаконное. Никогда не передавайте личную информацию в Интернете тем, кому не до конца доверяете. Тех, кто пытается вас деморализовать, блокируйте», — предупреждают в брошюре тех, кто попытается следовать их курсом.

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Оперативная безопасность

В современных Соединенных Штатах White Lives Matter практически без сомнения будет признано расистами и движением «сторонников превосходства белой расы». Активисты рассказывают, что им пришлось разработать ряд мер, чтобы избегать уголовной ответственности.

«Мы признаем, что для государственной системы мы являемся целью номер один. Именно поэтому мы предпринимаем серьезные шаги для обеспечения нашей оперативной безопасности. Следующие правила должны соблюдаться как в сети, так и в реальной жизни. Оставайтесь в рамках правового поля, — настаивают активисты. — Полиция не может ничего с вами сделать в том случае, если вы соблюдаете закон».

Отказываясь «уходить в подполье», сторонники WLM перечисляют целый список правил поведения в Интернет: активистов призывают никогда не раскрывать их личность в Сети, не использовать реальный номер телефона или электронной почты, не отвечать на призывы к насилию, пользоваться анонимайзерами и VPN.

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Следующим пунктом идут правила поведения в реальной жизни. Сторонников WLM убеждают скрывать лицо на маршах или публичных акциях, не носить одежду с радикальной символикой, не сообщать посторонним о своих взглядах и убеждениях, не нарушать законодательство, а также не забывать вести видеофиксацию в случае нападения со стороны активистов Black Lives Matter и Антифа.

Несмотря на многократные упоминания «противников белых людей» в брошюре не сказано ни слова о связях с другими ультраправыми американскими группировками, таких как «Гордые парни», «Хранители клятвы» или «Преторианцы первой поправки».

Федеральное агентство новостей /

Фанатичные, но наивные мечтатели

Попытавшись привлечь внимание к своим идеям, активисты White Lives Matter призывают всех, кто им сочувствует, оказывать посильную помощь в печати листовок, организации митингов и акций протеста. Кроме того, приводятся основные требования к лидерам местных ячеек. В конце издания красуется надпись: «Когда мы победим, мир станет красивым, как никогда ранее».

Хотя авторы попытались ответственно и серьезно отнестись к созданию собственной идеологии и подробных инструкций для своих последователей, материал звучит не слишком убедительно. Скорее всего, его писала группа вдохновленных, но довольно наивных людей. Особенно забавно звучит призыв активистов бороться с противниками «мирными и законными» методами — Антифа и BLM в Соединенных Штатах действительно обладают большим влиянием, но они заработали в том числе с помощью грубой силы и регулярных нарушений закона. С другой стороны, авторы «брошюры для белых» явно недооценивают работу спецслужб и мощь государственной машины, которая зачастую способна перемолоть в прах всех, кто ей не угоден — даже если эти неугодные ведут деятельность в рамках правового поля.

Непонятно также зачем активистам «уметь отвечать на задаваемые им вопросы», если далее по тексту лидеры движения призывают сторонников «не высказываться» о своих взглядах и «не заводить беседу» с незнакомыми им людьми. Это лишает членов WLM возможности устной агитации, замедляя популяризацию движения среди граждан Соединенных Штатов.

Тем не менее напряжение среди американцев растет, раскол в обществе становится все масштабнее, поэтому, не исключено, что в скором времени White Lives Matter сможет окрепнуть, наберет силу и мы станем свидетелями новых ожесточенных уличных столкновений в крупнейших городах Америки.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.