Милонов призвал прокуратуру обратить внимание на «бракоразводный» процесс Курпатова и его помощника

Наблюдая за историей известного психолога Андрея Курпатова, складывается впечатление, будто в нашей стране уже действует закон об однополых браках. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Брезгливо читать новости о «разводе» доктора Курпатова и его сожителе-альфонсе. Погружаясь в эту тему, складывается впечатление, будто в нашей стране уже действует закон об однополых браках: бывшие сожители буквально не стесняются выплескивать свою интимную грязь на всеобщее обсуждение», — прокомментировал политик.

Невские Новости / Наталия Казакова

Виталий Милонов считает такое поведение аморальным, а главным героям этой истории должно быть как минимум стыдно. По его мнению, необходимо провести независимый компетентный аудит этой ситуации.

«Считаю, что резонанс судебного разбирательства достоин того, чтобы подключились органы прокуратуры и выяснили источник происхождения богатств и предметов роскоши, которые фигурируют в этом «бракоразводном» процессе», — заключил собеседник ФАН.

Война Андрея Курпатова с его бывшим любовником длится ни один день, хотя войной это назвать сложно, скорее, психолог просто обижен на бывшего друга и хочет добиться возмездия. Полтора месяца 25-летний помощник Курпатова находится в СИЗО. Виной всему кража дорогих часов, сережек с бриллиантами и автомобиля, о которой заявил сам доктор. По его версии, Алексей Иевский обманул его и переписал имущество на себя.

У самого Иевского версия другая. Он утверждает, что все перечисленное — это подарки от любвеобильного доктора.

Ранее помощник Курпатова заявил, что его начальник написал заявление в полицию из мести после любовной ссоры. По его словам, рабочие отношения с психологом плавно перетекли в интимные. Доктор подарил Иевскому часы и украшения, а после ссоры написал заявление об их пропаже.