Кехман объяснил ситуацию с молельной комнатой в МХАТ имени Горького

Москва, 25 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького и бизнесмен Владимир Кехман разъяснил ситуацию с мощами и иконами, которые обнаружились в театре. По его словам, в Русской православной церкви (РПЦ) не знали о передаче священных реликвий в культурное учреждение.

Кехман ранее говорил, что в МХАТе обнаружилась молельная комната, которая очень удивила гендиректора, так как он не понял целей ее создания. Глава театра получил письмо от настоятеля Храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина с просьбой вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих и две иконы, переданные МХАТу по просьбе экс-худрука Эдуарда Боякова, сообщает РИА Новости.

«Вроде бы понимание, кому возвращать мощи и иконы, есть, но когда я попытался позвонить священнику, который адресовал мне письмо, он не взял трубку. Я ему звонил, он не перезванивал. Потом у меня просто не было времени этим заниматься. Пока что обратной связи нет», — объяснил Кехман.

Бизнесмен намерен подождать, пока кто-то еще не попросит его вернуть мощи и иконы, передает телеканал «360». Гендиректор МХАТа полагает, что это может пролить свет на ситуацию с молельной комнатой. Кехман также специально связался с петербургским митрополитом Варсонофием и выяснил, что тот ничего не слышал о передаче мощей театру.

Ранее Владимир Кехман объявил, что МХАТ закроется на ремонт в 2022 году. По словам гендиректора, сценический комплекс находится в предаварийном состоянии.