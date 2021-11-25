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Кехман объяснил ситуацию с молельной комнатой в МХАТ имени Горького

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 15:50
Общество
Кехман объяснил ситуацию с молельной комнатой в МХАТ имени Горького
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 25 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького и бизнесмен Владимир Кехман разъяснил ситуацию с мощами и иконами, которые обнаружились в театре. По его словам, в Русской православной церкви (РПЦ) не знали о передаче священных реликвий в культурное учреждение.

Кехман ранее говорил, что в МХАТе обнаружилась молельная комната, которая очень удивила гендиректора, так как он не понял целей ее создания. Глава театра получил письмо от настоятеля Храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина с просьбой вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих и две иконы, переданные МХАТу по просьбе экс-худрука Эдуарда Боякова, сообщает РИА Новости.

«Вроде бы понимание, кому возвращать мощи и иконы, есть, но когда я попытался позвонить священнику, который адресовал мне письмо, он не взял трубку. Я ему звонил, он не перезванивал. Потом у меня просто не было времени этим заниматься. Пока что обратной связи нет», — объяснил Кехман.

Бизнесмен намерен подождать, пока кто-то еще не попросит его вернуть мощи и иконы, передает телеканал «360». Гендиректор МХАТа полагает, что это может пролить свет на ситуацию с молельной комнатой. Кехман также специально связался с петербургским митрополитом Варсонофием и выяснил, что тот ничего не слышал о передаче мощей театру.

Ранее Владимир Кехман объявил, что МХАТ закроется на ремонт в 2022 году. По словам гендиректора, сценический комплекс находится в предаварийном состоянии.

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