Геннадий Онищенко ревакцинировался «Спутником Лайт»: ФАН публикует фото

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ревакцинировался от COVID-19, ему ввели бустерную дозу российской вакцины «Спутник Лайт». Этот момент был запечатлен на фотографиях, которыми Онищенко поделился с ФАН.
На фото видно, что политик настроен оптимистично, вакцинацию переносит хорошо. По словам Геннадия Онищенко, делясь фотографиями, он подает пример россиянам, которые еще опасаются вакцинироваться от COVID-19. Онищенко отметил, что действовать личным примером лучше, чем запугиваниями и угрозами. Напомним, ранее он раскритиковал предложение водить антипрививочников по красным зонам и моргам инфекционных больниц, перепрофилированных под пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной против COVID-19. Эта вакцина является двухкомпонентной, между уколами должно пройти не менее 21 дня. Ревакцинацию, руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которые ориентируется Минздрав РФ, желательно сделать примерно через полгода.
Вакцина «Спутник Лайт» считается оптимальным выбором для бустерной (дополнительной) вакцинации. Ревакцинацию этим препаратом уже сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства также принял участие в испытаниях отечественной назальной вакцины от коронавирусной инфекции.