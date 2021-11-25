Геннадий Онищенко ревакцинировался «Спутником Лайт»: ФАН публикует фото

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ревакцинировался от COVID-19, ему ввели бустерную дозу российской вакцины «Спутник Лайт». Этот момент был запечатлен на фотографиях, которыми Онищенко поделился с ФАН.

Пресс-служба Геннадия Онищенко /

На фото видно, что политик настроен оптимистично, вакцинацию переносит хорошо. По словам Геннадия Онищенко, делясь фотографиями, он подает пример россиянам, которые еще опасаются вакцинироваться от COVID-19. Онищенко отметил, что действовать личным примером лучше, чем запугиваниями и угрозами. Напомним, ранее он раскритиковал предложение водить антипрививочников по красным зонам и моргам инфекционных больниц, перепрофилированных под пациентов с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Геннадия Онищенко /

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной против COVID-19. Эта вакцина является двухкомпонентной, между уколами должно пройти не менее 21 дня. Ревакцинацию, руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которые ориентируется Минздрав РФ, желательно сделать примерно через полгода.

Пресс-служба Геннадия Онищенко /

Вакцина «Спутник Лайт» считается оптимальным выбором для бустерной (дополнительной) вакцинации. Ревакцинацию этим препаратом уже сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства также принял участие в испытаниях отечественной назальной вакцины от коронавирусной инфекции.