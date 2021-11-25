Премиальная коллекция OMOIKIRI презентована в Москве

24 ноября компания OMOIKIRI, мировой производитель кухонных моек, смесителей, водоочистителей, измельчителей и различных аксессуаров для кухни, презентовала новую лимитированную коллекцию.

Эксклюзивная коллекция была создана в коллаборации с итальянскими производителями Elleci, Galassia и Terzofoco, представители которых прибыли в Москву специально на мероприятие. Алессио Скакарони — генеральный директор фабрики Terzofoco в регионе Умбрия (Италия) продемонстрировал кадры с производства, как создаются керамические кухонные мойки, показал процесс нанесения сложных рисунков и рассказал о других современных технологиях.

Гости мероприятия увидели Color — коллекцию, состоящую из пяти самых трендовых оттенков: бирюзовый (azur blue), зеленый (royal green), темно-синий (indigo blue), желтый (sicilian lemon), красный (toscana). Именно эти цвета станут ведущими в дизайне 2022 года. Также была презентована арт-коллекция керамических моек, на создание которых OMOIKIRI вдохновили мировые художники: Ван Гог, Сальвадор Дали, Густав Климт, Энди Уорхол.

OMOIKIRI / Александр Жолобов

Генеральный директор компании Павел Кейв рассказал журналистам и участникам мероприятия о принципиально новых дизайнерских направлениях в работе бренда OMOIKIRI — коллекциях Color and Art. («Цвет и искусство»).

«Мы добавили цвет, чтобы, даже находясь в изоляции дома, люди не чувствовали себя в одиночестве, — отмечает Павел Кейв. — В нашей лимитированной коллекции представлены премиальные кухонные смесители, мойки, тостеры и бытовая техника одного монохромного цвета. Использование арт-объектов позволило расширить рамки кухонного пространства. Даже если у вас нет возможности прийти в музей, с продукцией OMOIKIRI вы всегда будете рядом с искусством. Такого в мире еще не было! Мы хотим, чтобы наш продукт изменил вашу жизнь, вашу кухню и создал настроение на весь день».

Среди гостей отметились ведущая Первого канала Наталья Барбье, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, телеведущий Валентин Коробков, директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова, дизайнеры интерьера Диана Балашова и Майк Шилов, руководитель СберДизайна Максим Кузин, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, дизайнеры интерьера Александр Кононенко и Кира Разумникова и многие другие.

OMOIKIRI / Александр Жолобов

Презентация завершилась выступлением известных представителей сообщества дизайна России. Наталья Барбье, телеведущая, дизайнер и искусствовед, поздравила компанию OMOIKIRI с успехом и отметила, что «очень приветствует новую премиальную коллекцию компании OMOIKIRI, потому что она попала в очень правильный психологический и точный момент сегодня, в ней есть японское качество, в ней есть вдохновение итальянского дизайна, в ней есть краски Средиземноморья».

Сергей Хельмянов, доцент кафедры промышленного дизайна и транспортного дизайна Академии Штиглица, дизайнер, отметил:

«Мы, промышленные дизайнеры, верим, что дизайн спасет мир. И это объединяет нас с брендом OMOIKIRI, потому что он тоже верит в дизайн, в его миссию, т. к. дизайн решает проблемы».

Завершился вечер живым концертом приглашенной звезды — Леонида Агутина, артист исполнил любимые всеми песни.

OMOIKIRI / Александр Жолобов

В рамках мероприятия также состоялся пятый Международный форум инноваций в промышленном дизайне PUSHKA, генеральным партнером которого является компания OMOIKIRI. Форум создан для поддержки и продвижения молодых дизайнеров.