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Профессор Соловьева указала на необходимость юридической поддержки для пострадавших от насилия женщин

Общество
Профессор Соловьева указала на необходимость юридической поддержки для пострадавших от насилия женщин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 ноября. Доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии и педагогики СПбГМА им. И.И. Мечникова Светлана Соловьева рассказала, как можно помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. В своем выступлении в медиацентре «Патриот» профессор отметила важность оказания юридической поддержки потерпевшим.

По словам специалиста, количество психологических центров помощи женщинам значительно выросло, однако проблема все равно остается актуальной. Не все пострадавшие от насилия девушки готовы к изматывающей процедуре опроса. Также эксперт подчеркнула, что в современном мире потерпевшей не всегда просто доказать сам факт совершенного в отношении нее преступления.

В запущенных случаях у женщины может развиться стокгольмский синдром, который предполагает развитие симпатии к агрессору у жертвы. Чтобы избежать подобных проявлений и оказать действительно значимую поддержку, необходимо организовать юридическую помощь и сопровождать пострадавшую на всех этапах, заключила Соловьева.

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насилие психолог юридическая помощь медиагруппа патриот светлана соловьева
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