Экс-депутат Рады Журавко рассказал, что рассорило Дмитрия Гордона и Владимира Зеленского

Не исключен тот факт, что действующий президент Украины Владимир Зеленский останется на второй срок. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Журавко прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что политическая карьера Владимира Зеленского закончится по истечении его полномочий.

«Он (Владимир Зеленский. – Прим.ФАН) для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше — начало конца. Все, что произошло с «вагнеровцами», свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана», — заявил Гордон в одном из интервью.

Еще летом этого года Зеленский по случаю Дня журналиста пригласил представителей украинских СМИ на отдых на природе, в том числе и Александра Гордона. Глава государства решил вместе с членами ОП и журналистами пожарить шашлык.

instagram.com / @gordondmytro

Алексей Журавко уверен, что Дмитрий Гордон просто предал Владимира Зеленского ради своей выгоды.

«Гордон — очень непорядочный человек. Он предает даже своих друзей, дабы заработать средства. Это политический лузер, который мнит из себя великого. Кто ему даст, того он и предаст. Если бы на Украине была правильная политическая среда, демократическая, и исполнялись бы законы, то Зеленский никогда бы не стал президентом. Он растратил все шансы пройти на второй срок, он предал людей и спустился до той же низости, что и [Петр] Порошенко», — прокомментировал экс-депутат Рады.

Журавко уверен, что Владимир Зеленский хочет пойти на второй срок. Если 1 декабря глава Украины заявит о желании воевать против России, то США поддержат его выдвижение, подчеркнул Журавко.

«На данный момент я не вижу, что состоится «майдан». Олигархи против Зеленского уже собрались, и Дмитрий Гордон продался этим же олигархам. Зеленский не будет иметь поддержи не в армии, не в государстве — это факт, но мы знаем, что сегодня так условия создались, что его победа на следующих выборах не исключена», — добавил собеседник ФАН.

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