Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе

Санкт-Петербург, 25 ноября. Действия украинских властей свидетельствуют о том, что Киев не намерен выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

По его словам, внесенный на рассмотрение Верховной рады законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе означает выход Киева из минских договоренностей. Документ прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять обязательства по региону.

«Нынешние власти Украины не собираются выполнять Минские соглашения, поэтому все эти законы идут вразрез с тем, что есть де-факто в международных правовых актах. Я изучил этот законопроект. Там выписывается полное отрицание минских договоренностей», - сказал Молчанов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Политолог подчеркнул, что принятие этого законопроекта Верховной радой приведет к поражению жителей Донбасса в гражданских правах и отмене местных выборов.

«Мы приходим в полнейшем тупик. Получается, что Минские соглашения де-юре Украина соблюдает, а де-факто она постоянно пытается их переиначить. Этот закон демонстрирует, как Украина на самом деле видит Минские соглашения. Если его примут, то мы больше не увидим встреч в "нормандском формате" и минской контактной группы. Мы окончательно упремся в тупик», — добавил Молчанов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, Москва получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.