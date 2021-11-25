Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 15:56
15:55
Экономика
Банк России повысил официальные курсы валют на 26 ноября
15:50
Общество
Кехман объяснил ситуацию с молельной комнатой в МХАТ имени Горького
15:47
Общество
Профессор Соловьева указала на необходимость юридической поддержки для пострадавших от насилия женщин
15:45
Политика
Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе
15:45
Весь мир
Власти Сан-Паулу демонтировали символ процветания из-за роста уровня бедности и голода
15:43
Весь мир
Сирийские беженцы возвращаются домой из Иордании и Ливана
15:42
Армия
Путин: Россия и Сербия активно развивают сотрудничество в военной сфере
15:41
Общество
Спектакль «Час пробил!» собрал поклонников Стравинского в Петербурге
15:40
Происшествия
Путин: Ситуация на шахте «Листвяжная» не становится легче
15:39
Политика
Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ переизбрал Матвиенко на пост председателя
Все новости

Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе

Политика
Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 25 ноября. Действия украинских властей свидетельствуют о том, что Киев не намерен выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

По его словам, внесенный на рассмотрение Верховной рады законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе означает выход Киева из минских договоренностей. Документ прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять обязательства по региону.

«Нынешние власти Украины не собираются выполнять Минские соглашения, поэтому все эти законы идут вразрез с тем, что есть де-факто в международных правовых актах. Я изучил этот законопроект. Там выписывается полное отрицание минских договоренностей», - сказал Молчанов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Политолог подчеркнул, что принятие этого законопроекта Верховной радой приведет к поражению жителей Донбасса в гражданских правах и отмене местных выборов.

«Мы приходим в полнейшем тупик. Получается, что Минские соглашения де-юре Украина соблюдает, а де-факто она постоянно пытается их переиначить. Этот закон демонстрирует, как Украина на самом деле видит Минские соглашения. Если его примут, то мы больше не увидим встреч в "нормандском формате" и минской контактной группы. Мы окончательно упремся в тупик», — добавил Молчанов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, Москва получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе
украина минские соглашения молчанов
Комментировать