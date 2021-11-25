Путин: Россия и Сербия активно развивают сотрудничество в военной сфере

Сочи, 25 ноября. Москва и Белград продолжают развивать сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Сербии Александром Вучичем, которая проходит в Сочи.

Глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям, даже несмотря на пандемию.

«Регулярно проводим совместные учения, развиваем это взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу двум странам», — сказал Путин.

В свою очередь Вучич поблагодарил российского лидера за поддержку Сербии, а также ее территориальной целостности и суверенитета. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда на самом высоком уровне в истории. Кроме того, президент Сербии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе на шахте «Листвяжная».

Напомним, в середине октября 2021 года в Сербии состоялись масштабные учения «Славянский щит — 2021» с участием российских военнослужащих.В совместных маневрах принимали участие подразделения из России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», а также сербским зенитным ракетным комплексом «Нева-М1Т».