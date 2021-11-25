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Политика
Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ переизбрал Матвиенко на пост председателя
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Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ переизбрал Матвиенко на пост председателя

Политика
Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ переизбрал Матвиенко на пост председателя
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 25 ноября. Совет Межпарламентской Ассамблеи стран — участниц Содружества независимых государств переизбрал спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко своим председателем.

В рамках заседания Совета за кандидатуру председателя верхней палаты российского парламента проголосовали все руководители национальных делегаций.

Стоит отметить, что Совет занимается организацией деятельности Межпарламентской Ассамблеи и является ее руководящим органом.

Как стало известно ранее, Валентина Матвиенко предложила включить препараты от COVID-19 в список жизненно важных. Об этом парламентарий заявила во время пленарного заседания.

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