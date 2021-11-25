Коммунист Рашкин лишился депутатской неприкосновенности из-за дела о незаконной охоте

Москва, 25 ноября. Парламентарий от КПРФ Валерий Рашкин потерял депутатскую неприкосновенность. Решение было принято по итогам голосования в Госдуме.

Коммунист лишился иммунитета из-за дела о незаконной охоте.

В здании нижней палаты парламента выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он поблагодарил СМИ за то, что история стала известна всей стране.

«Тем более что на сегодня Рашкин фактически уже дважды публично признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию, хотя и не оставил до сих пор надежду избежать ответственности. Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима», — подчеркнул Краснов.

Валерия Рашкина подозревают в незаконном убийстве лосихи в Саратовской области. Позже он признался, что солгал во время дачи показаний.