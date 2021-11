Власти Сан-Паулу демонтировали символ процветания из-за роста уровня бедности и голода

Сан-Паулу, 25 ноября. Власти Сан-Паулу демонтировали статую золотого быка, установленную на прошлой неделе возле здания фондовой биржи.

Решение о демонтаже скульптуры, которая являлась точной копией золотого быка, установленного на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, было принято после того, как арт-объект стал центром проведения многочисленных акций протеста против голода и безработицы.

Скульптура была установлена с целью подарить городу еще одну достопримечательность, которая привлекала бы туристов и местных жителей.

Необходимо отметить, что скульптура действительно привлекла внимание бразильцев, хотя и не такое, на какое рассчитывали представители биржи.

Сообщается, что статуя простояла перед зданием фондовой биржи Сан-Паулу всего неделю и за это время несколько раз становилась жертвой вандализма, когда активисты оклеивали ее листовками с надписью «Голод».

Some found it unedifying there were homeless tents close to a major symbol of prosperity - sounds like San Francisco to me… Anyway planning rules saw the Golden Bull removed from outside @B3_Oficial in Sao Paulo.@MiamiHerald @AP @MSavarese https://t.co/LAk6a1WG4P