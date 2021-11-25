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Власти Сан-Паулу демонтировали символ процветания из-за роста уровня бедности и голода

Весь мир
Власти Сан-Паулу демонтировали символ процветания из-за роста уровня бедности и голода
Global Look Press  /  Roberto Casimiro / Keystone Press Agency

Сан-Паулу, 25 ноября. Власти Сан-Паулу демонтировали статую золотого быка, установленную на прошлой неделе возле здания фондовой биржи.

Решение о демонтаже скульптуры, которая являлась точной копией золотого быка, установленного на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, было принято после того, как арт-объект стал центром проведения многочисленных акций протеста против голода и безработицы.

Скульптура была установлена с целью подарить городу еще одну достопримечательность, которая привлекала бы туристов и местных жителей.

«Это олицетворяет силу и стойкость бразильского народа», — заявил на церемонии открытия генеральный директор биржи Гилсон Финкельштейн.

Необходимо отметить, что скульптура действительно привлекла внимание бразильцев, хотя и не такое, на какое рассчитывали представители биржи.

Сообщается, что статуя простояла перед зданием фондовой биржи Сан-Паулу всего неделю и за это время несколько раз становилась жертвой вандализма, когда активисты оклеивали ее листовками с надписью «Голод».

Критики заявили, что скульптура из металла и стекловолокна у ворот фондовой биржи никоим образом не отражает ни текущее экономическое положение Бразилии, ни ее ближайшие перспективы, в то время как уровень бедности и безработицы остаются на чрезвычайно высоком уровне, а инфляция исчисляется двузначными цифрами.

«Этот бык предполагает, что мы наблюдаем некоторый прогресс, но это полная противоположность реальности. Цены на говядину взлетели до небес. Она стоит вдвое дороже, чем раньше. Все меньше и меньше бразильцев могут себе это позволить. Вот почему мы пришли сюда», — сказал журналистам Винисиус Лима, один из организаторов некоммерческой организации, организовавшей раздачу барбекю рядом со скульптурой.

После того, как памятник получил такую сомнительную популярность, городские власти Сан-Паулу распорядились демонтировать быка. Уже 23 ноября подъемный кран погрузил скульптуру на грузовик, который увез ее с занимаемого места.

«Это был «козел отпущения». Теперь, когда его не стало, я чувствую себя лучше. Но на самом деле это тот же самый деградировавший центр города, что и много лет назад», — говорит местная жительница Мария Гомеш.

Две недели назад в крупнейших городах Бразилии прошли акции протеста против правительства Жаира Болсонару, которого бразильцы обвиняют в падении уровня жизни и ухудшении экономической ситуации.

Тысячи человек вышли на марш против голода в Бразилии
Global Look Press / Ivan Abreu / Keystone Press Agency

Участники протестов потребовали снижения цен на продукты питания и топливо, а также возобновления действия социальных программ, запущенных в годы правления бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Силвы.

По данным Национального опроса, за последние два года количество голодающих в стране увеличилось с 10,3 млн до 19,1 млн человек. Почти 117 млн граждан страны в той или иной степени сталкиваются с недостатком питания. Некоторые из них вовсе не имеют доступа к продовольствию, другие употребляют в пищу глубоко переработанные и низкокачественные продукты. Это связано с тем, что с начала года цена на продовольственные товары увеличилась более чем на 30%.

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