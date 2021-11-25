Премьера криминальной комедии Петра Буслова «Бумеранг» прошла в Москве

На красной ковровой дорожке — актеры и музыканты, блогеры и продюсеры, спортсмены и бизнесмены. Все они пришли на первый показ новой картины режиссера Петра Буслова.

«Сегодня вы увидите новый мой фильм, «Бумеранг». Вас ждет увлекательное приключение, я готов был бы стереть себе память, чтобы заново посмотреть этот фильм», — говорит режиссер.

Жанр «Бумеранга» — это ровно та стихия, в которой Буслов чувствует себя как рыба в воде и в которой ему мало равных в современном российском кинематографе — черная криминальная комедия с хлестким ритмом и самоиронией.

«В сюжете присутствует этот самый бумеранг, этот перевертыш. Картину не просто так назвали, чтобы была связь с «Бумером». У меня для зрителей есть послание: они приходят в кинотеатр, видят афишу «Бумеранг», они видят фамилию режиссера, они, наверное, выбирают, и идут на любимого режиссера. Отчасти, это так же сработало и в названии», — поясняет Буслов.

Главную роль в картине исполнил Дмитрий Нагиев, он играет Эдика — по сути, повзрослевшего «бумерца», представителя лихого поколения, который сумел ловко встроиться в современный ритм, легализоваться и стать успешным предпринимателем.

«Мне неприятно все, что связано с криминалом, мне просто неприятно, я стараюсь от этого бежать, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, я не могу сказать, что мне это приятно играть. Мне все равно, что играть», — говорит Нагиев.

По сюжету, художник-неудачник Петрович, которого играет Тимофей Трибунцев, падает с крыши московской высотки, но приземляется на новенький BMW авторитетного Эдика и чудом остается в живых.

«Если бы это была моя машина, ну, я даже не знаю, 10 миллионов рублей, у меня такой машины никогда не было. Надо сначала купить машину за 10 миллионов, а потом подумать, но вообще, на самом деле, я бы простила. Такому, как Тимофей Трибунцев — 100 процентов», — рассуждает актриса Светлана Устинова

Также в криминальной комедии снялись Елена Север, Роман Мадянов, Максим Виторган, Антон Лапенко, Семен Слепаков и другие известные актеры.

«Я играю лучшего друга главного героя, как это всегда и бывает в нашем дуэте-тандеме с Нагиевым. Лучше пускай все увидят и посмотрят. Будет трогательный конец, всем будет жалко моего персонажа», — интригует актер Владимир Сычев.

Картина Петра Буслова «Бумеранг» выйдет в широкий российский прокат 2 декабря.