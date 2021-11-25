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Эвелина Бледанс объяснила отказ называть имя режиссера, который ее домогался

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 15:28
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс объяснила отказ называть имя режиссера, который ее домогался
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 ноября. Актриса Эвелина Бледанс назвала причину, по которой она отказалась озвучивать имя домогавшегося ее режиссера. Знаменитость подчеркнула, что пока не намерена раскрывать эту информацию.

Минувшим летом в СМИ появились публикации, в которых говорилось, что Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах. Об этих сообщениях напомнила актрисе ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. Артистка объяснила, что отказывается называть имя этого мужчины, поскольку он уже старый, а после ее рассказа начнет вспоминать о своих приставаниях.

«Зачем нервировать мэтров?» — цитируют знаменитость «Дни.ру».

В контексте этой ситуации Жигалова и ее гостья вспомнили актрису Елену Проклову, которая говорила о приставаниях знаменитого артиста, но тоже отказалась называть его имя. Бледанс объяснила, почему все равно нужно рассказывать о харассменте, не раскрывая при этом личности.

«Рассказывать без имени, просто чтобы люди понимали, что бывают такие ситуации, и как из них выходить», — уточнила актриса.

Звезда добавила, что случай с режиссером не единственный в ее жизни. По словам артистки, к ней приставали очень много раз, но ей всегда удавалось избегать интима в подобных ситуациях.

Ранее Бледанс поддержала право зрелых женщин на любовь к мужчинам помоложе. По мнению знаменитости, на подобные романы реагируют негативно закомплексованные люди.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эвелина Бледанс объяснила отказ называть имя режиссера, который ее домогался
актриса харассмент бледанс
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