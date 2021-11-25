Эвелина Бледанс объяснила отказ называть имя режиссера, который ее домогался

Москва, 25 ноября. Актриса Эвелина Бледанс назвала причину, по которой она отказалась озвучивать имя домогавшегося ее режиссера. Знаменитость подчеркнула, что пока не намерена раскрывать эту информацию.

Минувшим летом в СМИ появились публикации, в которых говорилось, что Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах. Об этих сообщениях напомнила актрисе ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. Артистка объяснила, что отказывается называть имя этого мужчины, поскольку он уже старый, а после ее рассказа начнет вспоминать о своих приставаниях.

«Зачем нервировать мэтров?» — цитируют знаменитость «Дни.ру».

В контексте этой ситуации Жигалова и ее гостья вспомнили актрису Елену Проклову, которая говорила о приставаниях знаменитого артиста, но тоже отказалась называть его имя. Бледанс объяснила, почему все равно нужно рассказывать о харассменте, не раскрывая при этом личности.

«Рассказывать без имени, просто чтобы люди понимали, что бывают такие ситуации, и как из них выходить», — уточнила актриса.

Звезда добавила, что случай с режиссером не единственный в ее жизни. По словам артистки, к ней приставали очень много раз, но ей всегда удавалось избегать интима в подобных ситуациях.

Ранее Бледанс поддержала право зрелых женщин на любовь к мужчинам помоложе. По мнению знаменитости, на подобные романы реагируют негативно закомплексованные люди.