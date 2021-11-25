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Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш останется в должности до завершения выборов

Весь мир
Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш останется в должности до завершения выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Нью-Йорк, 25 ноября. Посланник Организации Объединенных Наций в Ливии Ян Кубиш объявил Совету Безопасности о готовности оставаться на своем посту до окончания избирательного процесса в североафриканской стране, запланированного на 24 декабря.

На днях СМИ распространили информацию о внезапном решении дипломата уйти с должности. Кубиш подтвердил сообщения на последнем брифинге по Ливии, прошедшем накануне. По его словам, прошение легло на стол генсеку ООН Антониу Гутерришу еще 17 ноября. Спустя шесть дней отставку приняли.

Документ вступит в силу 10 декабря. Однако посланник намерен продолжить работу до завершения парламентских и президентских выборов, чтобы обеспечить непрерывность деятельности организации по политическому урегулированию.

Кубиш в ходе заседания также сообщил, что попросил генсека разделить должности посланника ООН и главы миссии по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Последний должен постоянно находиться в Триполи.

В сентябре Совет Безопасности продлил мандат МООНПЛ до 31 января. Оговаривалось, что штаб-квартира ведомства, которая пока находится в Женеве, переедет в ливийскую столицу.

Представители некоторых стран сообщили в заявлениях для прессы, что им до сих пор не известна конкретная причина решения посланника попросить об отставке. Некоторые связывают увольнение с нежеланием Яна Кубиша постоянно проживать в Ливии.

Ранее стало известно, что место Кубиша может занять британский дипломат Николас Кей. Кандидатуру рассмотрит Совет Безопасности, в который входят 15 стран.

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