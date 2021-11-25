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Путин затронул газовый вопрос на переговорах с Вучичем в Сочи

Политика
Путин затронул газовый вопрос на переговорах с Вучичем в Сочи
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Сочи, 25 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва постарается найти приемлемое для Сербии решение по стоимости газа. Об этом глава государства сообщил на переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи.

В рамках встречи российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда развиваются во всех сферах, несмотря на пандемию коронавируса.

«Вопросов много накопилось. Но несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались. Развивались по всем направлениям», — сказал Путин.

Глава государства также пожелал своему коллеге успехов на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в Сербии в 2022 году.

Президент Сербии Вучич ранее указал на важность предстоящей встречи с Путиным. По его словам, между сторонами наблюдается высокий уровень отношений.

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