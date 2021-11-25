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Захарова: США и другие страны НАТО продолжают военное освоение Украины

Армия
Захарова: США и другие страны НАТО продолжают военное освоение Украины
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 25 ноября. Страны НАТО во главе с США осуществляют масштабные поставки вооружения на Украину, которое используется против мирных граждан, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Западные государства только на словах привержены процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«США, страны НАТО на словах, декларативно выступают за скорейшее решение ситуации, конфликта в Донбассе. На самом деле — накачивают регион оружием», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, страны Североатлантического альянса продолжают военное освоение Украины. От этого страдают и гибнут жители Украины, так как киевские власти активно применяют оружие западного производства против граждан собственной страны.

Ранее дипломат Захарова рассказала о стремлении властей Германии и Франции исказить принципиальную российскую позицию по вопросу мирного разрешения конфликта в Донбассе.

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украина нато захарова оружие
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