Уссурийские волонтеры спасли жизнь замерзающей у дороги собаке

Уссурийск, 25 ноября. Пользователи Сети сообщили о собаке, которая живет в поле у дороги под Уссурийском. Волонтеры поставили для пса будку.

Автомобилисты опубликовали пост о замерзающей собаке в Instagram. Выяснилось, что несчастное животное около трех месяцев не уходит с места, при этом у нее нет ночлега и еды.

Волонтеры уссурийского сообщества «Акита» откликнулись на просьбу неравнодушных жителей и нашли место, где живет собака. Несмотря на холод и снег животное не покидало поле.

Добровольцы построили ей будку и поставили емкости для еды. Некоторые пользователи интернета предположили, что собаку выкинули в этом месте прежние хозяева, но она продолжает их ждать.

Ранее зоозащитники Череповца спасли бездомную собаку, которая два года жила на мусорке с трубой на шее.