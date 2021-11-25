Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 20:32
20:32
Общество
ВОЗ предположила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
20:31
Шоу-бизнес
Режиссер Мережко рассказал, за что актриса Мордюкова хотела избить Михалкова
20:31
Политика
Украинка в прямом эфире ТВ пожаловалась на непростую жизнь шахтеров
20:30
Шоу-бизнес
Певица Семенович объявила о кастинге мужей
20:30
Общество
Волонтеры спасли двух плавающих в полынье лебедят в Тверской области
20:30
Весь мир
Арабские СМИ сообщили условия снятия санкций США с Сирии
20:30
Экономика
МВФ: Украина будет терять более миллиарда долларов в год от запуска «СП-2»
20:25
Армия
Шестой флот ВМС США: эсминец USS Arleigh Burke вошел в Черное море
20:24
Весь мир
Apple предупредила журналистов в Сальвадоре о слежке через приложение Pegasus
20:24
Армия
ВМФ РФ следит за действиями американского эсминца USS Arleigh Burke в Черном море
Все новости

Уссурийские волонтеры спасли жизнь замерзающей у дороги собаке

Общество
Уссурийские волонтеры спасли жизнь замерзающей у дороги собаке
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Уссурийск, 25 ноября. Пользователи Сети сообщили о собаке, которая живет в поле у дороги под Уссурийском. Волонтеры поставили для пса будку.

Автомобилисты опубликовали пост о замерзающей собаке в Instagram. Выяснилось, что несчастное животное около трех месяцев не уходит с места, при этом у нее нет ночлега и еды.

Волонтеры уссурийского сообщества «Акита» откликнулись на просьбу неравнодушных жителей и нашли место, где живет собака. Несмотря на холод и снег животное не покидало поле.

Добровольцы построили ей будку и поставили емкости для еды. Некоторые пользователи интернета предположили, что собаку выкинули в этом месте прежние хозяева, но она продолжает их ждать.

Ранее зоозащитники Череповца спасли бездомную собаку, которая два года жила на мусорке с трубой на шее.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Уссурийские волонтеры спасли жизнь замерзающей у дороги собаке
собака уссурийск волонтеры спасение хорошие новости россии
Комментировать