В преддверии зимы большое количество сирийских беженцев может вернуться на родину из соседних стран. Особенно крупный поток граждан арабской республики ожидается из Иордании — недавно президент Сирии Башар Асад обсудил сопутствующие вопросы с королем Абдаллой II, после чего процесс существенно продвинулся.

За отправкой первых партий временно перемещенных лиц домой наблюдал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Возвращению граждан Сирийской Арабской Республики (САР) в свою страну способствовало сразу несколько важных факторов. Первым из них было постепенное восстановление государства после гражданской войны, возобновление работы предприятий и создание новых, помощь властей в реконструкции инфраструктуры и гуманитарная поддержка со стороны союзных стран.

Второе важное обстоятельство — открытие сирийско-иорданской границы и одного из важнейших в регионе КПП «Джабер». Этот шаг позволил не только найти новый стимул для улучшения экономики, но и облегчил возможность возвращения беженцев.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

По данным ООН, в Иордании сейчас находится около 650 тыс. граждан Сирии, однако Амман оценивает ситуацию иначе и сообщает о 1,3 млн временно перемещенных лиц. Около 750 тыс. из них проживали в приграничных районах королевства еще до начала войны, а остальные перебрались через границу с началом вооруженного конфликта — после 2011 года.

Одним из мест наибольшего скопления беженцев стал лагерь Заатари, где находится не менее 80 тыс. человек. Именно его, по плану, в ближайшее время можно будет ликвидировать ввиду ненадобности — сирийцы готовы к отъезду домой.

Федеральное агентство новостей /

Третий ключевой фактор, позволяющий беженцам решиться на возвращение, — улучшение внутренней обстановки в Сирии в плане безопасности, чему способствует военная полиция РФ и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Очень многие пребывающие в Иордании сирийцы являются выходцами из провинции Деръа, располагающейся на юге САР. Недавно этот регион пережил новое обострение, спровоцированное представителями действующих там вооруженных группировок, однако посредничество российских специалистов из ЦПВС РФ позволило добиться соглашения между сторонами и начать урегулирование статуса боевиков. Не совершившие серьезных преступлений против народа арабской республики члены бандформирований получили возможность вернуться к мирной жизни в ответ на сдачу оружия и отказ от любых форм агрессии.

Федеральное агентство новостей / Мохаммад Жарбуа

Эта инициатива реализуется уже два месяца, и на протяжении данного срока власти активно работают над разминированием территорий провинции, расчисткой дорог, ремонтом систем водо- и электроснабжения, повторным открытием гражданских ведомств и государственных учреждений.

Стоит отметить, что Иордания — не единственная страна, с территории которой сирийцы возвращаются домой. В течение последней недели свыше 300 граждан республики перешли границу Ливана, воспользовавшись погранпереходами «Ябус» и «Телль Калах».

Федеральное агентство новостей /

Вопрос репатриации граждан на родину для Дамаска является весьма важным, и сирийские власти упорно работают над этим. Около недели назад в сирийской столице состоялось очередное заседание по вопросам возвращения беженцев, которое прошло при участии делегатов от соответствующих ведомств ООН и международных гуманитарных организаций.

Его участники отметили положительные результаты проводимой работы, однако подчеркнули, что на процесс нормализации обстановки внутри страны негативно влияет незаконное присутствие иностранных сил, вмешивающихся в дела Сирии.