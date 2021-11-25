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Профсоюз угольщиков окажет помощь семьям пострадавших и погибших в шахте «Листвяжная»
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Профсоюз угольщиков окажет помощь семьям пострадавших и погибших в шахте «Листвяжная»

Происшествия
Профсоюз угольщиков окажет помощь семьям пострадавших и погибших в шахте «Листвяжная»
Федеральное агентство новостей  / 

Кемерово, 25 ноября. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук гарантировал всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

По его словам, родным и близким шахтеров профсоюз окажет финансовую и другую необходимую поддержку. Как полагает Мохначук, трагедия на шахте могла произойти по причине ее газообильности и из-за нарушений техники безопасности, сообщает профсоюзная газета «Солидарность».

Мохначук предположил, что из-за любой искры при наличии метана мог произойти взрыв. При этом в версии взрыва он усомнился и заявил о готовности профсоюза принять участие в расследовании ЧП.

Ранее ФАН сообщал, что председатель Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев считает наиболее вероятной причиной ЧП 25 ноября на шахте «Листвяжная» возгорание угольной пыли из-за взрыва метана.

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