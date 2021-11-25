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Руководитель «Геликон-оперы» сообщил о смерти народного артиста РФ Леонида Зимненко

Общество
Руководитель «Геликон-оперы» сообщил о смерти народного артиста РФ Леонида Зимненко
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 25 ноября. Худрук московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман сообщил о смерти 78-летнего Леонида Зимненко. Он был известным оперным басом. Причину летального исхода худрук не назвал.

По словам Бертмана, певец выступал в нескольких театрах. Отличительной особенностью Зимненко он назвал не только наличие своего дара, но и способность разглядеть талант у других.

Исполнитель участвовал в постановках самых известных в стране опер. В 1996 году ему присвоили звание Народного артиста РФ.

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