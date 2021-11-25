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Эр-Рияд пытается помешать сотрудничеству ОАЭ с Израилем и Иорданией

Весь мир
Эр-Рияд пытается помешать сотрудничеству ОАЭ с Израилем и Иорданией
Федеральное агентство новостей  /  GLP \ Anna Branthwaite

Эр-Рияд, 25 ноября. Саудовское руководство пытается препятствовать реализации заключенного на этой неделе договора между Абу-Даби, Тель-Авивом и Амманом, который регламентирует обмен энергией и пресной водой.

Сделка предполагает строительство в Иордании крупной солнечной электростанции, которая будет снабжать Израиль, при этом реализация проекта будет оплачиваться Объединенными Арабскими Эмиратами. Взамен еврейское государство создаст опреснительный завод, который позволит увеличить поставки воды в страдающее от засухи соседней королевство. Это соглашение, подписанное при поддержке США, станет крупнейшей на Ближнем Востоке инициативой в области разработки возобновляемых источников энергии.

Как сообщается, недовольство Эр-Рияда обусловлено его попытками конкурировать с Абу-Даби в качестве лидирующей державы региона. В частности, заключение данного договора с участием ОАЭ подчеркнет их вклад в области борьбы с климатическими изменениями. А этот вопрос является одной из приоритетных целей саудовского плана Saudi Green, предполагающего активное развитие технологий для добычи «чистой» энергии и масштабное озеленение Аравийского полуострова.

Реализовать эти инициативы планировалось в том числе и за счет зарубежных инвестиций, теперь же сделка с участием Эмиратов может отвлечь на себя внимание части потенциальных вкладчиков. В то же время Эр-Рияд не мог участвовать в конкурсе, поскольку, в отличие от Абу-Даби, еще не подписал мирное соглашение с Тель-Авивом и официально не поддерживает с ним дипломатические отношения. Что вызывает некоторое недоверие.

Издание Axios со ссылкой на источники в руководстве Израиля сообщило, что саудовские чиновники были огорчены таким развитием событий. Теперь же власти королевства попытались оказать давление на ОАЭ, чтобы те отказались от участия в договоре о сотрудничестве с Тель-Авивом. В качестве альтернативы Эр-Рияд предложил аналогичную сделку между Саудовской Аравией, Эмиратами и Иорданией, поскольку его участие позволит конкурентам сохранить своеобразный паритет и при этом отодвинет Израиль на второй план.

Невзирая на протесты, договор с израильской стороной был подписан 22 ноября, однако ОАЭ, как сообщается, внесли некие коррективы в условия, чтобы избежать конфликта с саудовскими властями. Более конкретные детали ни одна сторона сделки, как и США, раскрывать не стали. Официальных заявлений о возникших противоречиях также не публиковалось.

Реализация указанных проектов принесет существенную выгоду всем трем сторонам. Засушливая Иордания облегчит острый дефицит воды. При этом королевство сможет расплачиваться с нуждающимся в энергии Израилем электричеством от солнечных батарей, которые в местном климате покажут куда более высокий КПД, чем на побережье Средиземного моря.

Объединенные Арабские Эмираты смогут реальными действиями подтвердить взятые на себя обязательства в рамках Парижских соглашений по борьбе с климатом, чем привлекут новых инвесторов уже в свою страну. Это также благотворно скажется на продвижении программы по диверсификации экономики, которую ОАЭ проводят наряду с Саудовской Аравией для снижения зависимости от экспорта нефти.

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