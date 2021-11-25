Эр-Рияд пытается помешать сотрудничеству ОАЭ с Израилем и Иорданией

Эр-Рияд, 25 ноября. Саудовское руководство пытается препятствовать реализации заключенного на этой неделе договора между Абу-Даби, Тель-Авивом и Амманом, который регламентирует обмен энергией и пресной водой.

Сделка предполагает строительство в Иордании крупной солнечной электростанции, которая будет снабжать Израиль, при этом реализация проекта будет оплачиваться Объединенными Арабскими Эмиратами. Взамен еврейское государство создаст опреснительный завод, который позволит увеличить поставки воды в страдающее от засухи соседней королевство. Это соглашение, подписанное при поддержке США, станет крупнейшей на Ближнем Востоке инициативой в области разработки возобновляемых источников энергии.

Scoop: Saudis tried to stop UAE-Israel-Jordan solar energy deal. My story on @axios https://t.co/46hikrru2k — Barak Ravid (@BarakRavid) November 24, 2021

Как сообщается, недовольство Эр-Рияда обусловлено его попытками конкурировать с Абу-Даби в качестве лидирующей державы региона. В частности, заключение данного договора с участием ОАЭ подчеркнет их вклад в области борьбы с климатическими изменениями. А этот вопрос является одной из приоритетных целей саудовского плана Saudi Green, предполагающего активное развитие технологий для добычи «чистой» энергии и масштабное озеленение Аравийского полуострова.

Реализовать эти инициативы планировалось в том числе и за счет зарубежных инвестиций, теперь же сделка с участием Эмиратов может отвлечь на себя внимание части потенциальных вкладчиков. В то же время Эр-Рияд не мог участвовать в конкурсе, поскольку, в отличие от Абу-Даби, еще не подписал мирное соглашение с Тель-Авивом и официально не поддерживает с ним дипломатические отношения. Что вызывает некоторое недоверие.

???? Israel, Jordan sign huge UAE-brokered deal to swap solar energy and water.



John Kerry, Israel and Kushner help faze out oil reliance in Middle East. Ten years ago would be questioned for your mental health saying that. - #CleanEnergy #AbrahamAccords https://t.co/Jawkx5M2NM — Dustin Haviv (@DustyFish770) November 24, 2021

Издание Axios со ссылкой на источники в руководстве Израиля сообщило, что саудовские чиновники были огорчены таким развитием событий. Теперь же власти королевства попытались оказать давление на ОАЭ, чтобы те отказались от участия в договоре о сотрудничестве с Тель-Авивом. В качестве альтернативы Эр-Рияд предложил аналогичную сделку между Саудовской Аравией, Эмиратами и Иорданией, поскольку его участие позволит конкурентам сохранить своеобразный паритет и при этом отодвинет Израиль на второй план.

Невзирая на протесты, договор с израильской стороной был подписан 22 ноября, однако ОАЭ, как сообщается, внесли некие коррективы в условия, чтобы избежать конфликта с саудовскими властями. Более конкретные детали ни одна сторона сделки, как и США, раскрывать не стали. Официальных заявлений о возникших противоречиях также не публиковалось.

One month ago today, KSA launched a new era of climate action. At the inaugural #SaudiGreenInitiative Forum, HRH Crown Prince Mohammed bin Salman unveiled the Kingdom’s green roadmap, including an aim to reach net-zero by 2060. Revisit the key announcements ⬇️ pic.twitter.com/D4mgPApojI — Saudi Green Initiative (@Gi_Saudi) November 23, 2021

Реализация указанных проектов принесет существенную выгоду всем трем сторонам. Засушливая Иордания облегчит острый дефицит воды. При этом королевство сможет расплачиваться с нуждающимся в энергии Израилем электричеством от солнечных батарей, которые в местном климате покажут куда более высокий КПД, чем на побережье Средиземного моря.

Объединенные Арабские Эмираты смогут реальными действиями подтвердить взятые на себя обязательства в рамках Парижских соглашений по борьбе с климатом, чем привлекут новых инвесторов уже в свою страну. Это также благотворно скажется на продвижении программы по диверсификации экономики, которую ОАЭ проводят наряду с Саудовской Аравией для снижения зависимости от экспорта нефти.