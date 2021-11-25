Эксперт Неменский назвал этноцидом планы Киева уничтожить российскую культуру на Украине

Санкт-Петербург, 25 ноября. Киевские власти прибегли к этноциду на Украине, заставив русскоговорящее население забыть свой язык и изменить самосознание. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

Медиагруппа «Патриот» провела брифинг, посвященный непростой военно-политической обстановке на Украине и в мире, а также о возросшей активности НАТО у границ РФ. Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Борисович Неменский, отвечая на вопрос, можно ли назвать геноцидом события 2014 года на Украине, заявил, что это скорее этноцид.

«То, что происходит на Украине, причем не только в 2014 году, но и до 2014 года, полностью подпадает под ооновские определения понятия этноцида. В случае геноцида мы должны доказывать, что Киев хочет истребить всех русских физически, а задача физического истребления всех русских как народа Киевом не ставится, и в общем-то не будет поставлена, потому как это не эффективный метод, а речь идет об уничтожении русских в культурном плане», — объяснил Неменский.

По его словам, проживающих на территории Донбасса русскоговорящих граждан насильственно ассимилируют, вынуждая перейти на новый язык, позабыв собственный. Эксперт отметил, что если на юго-востоке Украины не произойдет мирное урегулирование конфликта, то русские оттуда попросту исчезнут. В заключение Неменский добавил, что Москва ни в коем случае не должна допустить повторения геноцида и этноцида в отношении русскоязычных жителей Донбасса и территорий, контролируемых Киевом.

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