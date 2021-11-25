Публицист Чаусов: Зачем в американских СМИ раскручивают тему «гаванского синдрома»

Директор ЦРУ Вильям Бернс «предупредил о последствиях» Россию, если окажется, что наша страна причастна к организации «гаванского синдрома». Об этом со ссылкой на свои «конфиденциальные источники» написало вчера издание The Washington Post. При этом, по данным этого СМИ, Бернс поднимал данную проблему еще в начале ноября, на встрече с представителями службы внешней разведки и ФСБ РФ.

И хотя прямых обвинений в адрес России пока не прозвучало, а речь идет только о неких весьма туманных «подозрениях», ряд экспертов уверен, что и обвинения в организации для американских дипломатов и разведчиков «гаванского синдрома» российскими спецслужбами вполне могут быть озвучены в будущем.

Здесь, пожалуй, стоит напомнить, что вообще такое этот «гаванский синдром», поскольку данная многолетняя история отдает то ли легким безумием, то ли романами Тома Клэнси, то ли конспирологическими историями о психотропном оружии.

Дело в том, что в 2016 году на Кубе несколько сотрудников американского и канадского посольств, а также члены их семей ощутили резкое недомогание. Среди симптомов были тошнота, головокружение и частичная потеря слуха. В 2018 история повторилась уже в дипломатическом представительстве США в китайском Гуанчжоу. По итогам инцидента к концу 2020 года в свет вышел доклад Национальной академии наук, инженерии и медицины США, в котором высказывалось предположение, что подобные симптомы могло вызвать целенаправленное воздействие на дипломатов и представителей американских разведывательных служб некоего «звукового либо микроволнового оружия». Тогда же стали высказываться и первые подозрения о возможной причастности России к использованию этих «секретных технологий».

Впрочем, еще раньше, в 2017, на тот момент президент США Дональд Трамп обвинил в использовании «экспериментального оружия» власти Кубы. Однако летом 2021 года все тот же глава ЦРУ Бернс в эфире Национального общественного радио США говорил о возможной причастности именно России.

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К слову, версия о применении микроволновых установок или некого звукового воздействия — не единственная. Есть еще варианты с использованием бактериологического или химического оружия. Но самое главное, что американские ученые не исключают и массовой истерии дипломатов и своеобразной цепной психологической реакции в среде сотрудников посольств.

Тем не менее в политических кругах США «гаванского синдрома» опасаются. И, судя по всему, опасаются сильно. Косвенным подтверждением служит задержка визита вице-президента США Камалы Харрис во вьетнамский Ханой в августе этого года. В заявлении посольства США в Ханое была указана следующая причина: «делегация вице-президента задержалась с вылетом из Сингапура, потому что офис вице-президента был проинформирован о недавнем возможном инциденте со здоровьем в Ханое, Вьетнам».

«Инцидент, связанный со здоровьем» — это как раз формулировка, которой ранее обозначалось проявление «гаванского синдрома» в публичных заявлениях со стороны США. То есть версия о воздействии на американских политиков некими внешними средствами все так же рассматривается. И, судя по всему, эта гипотеза в рамках исследования «гаванского синдрома» стала основной. И теперь влияет на график рабочих визитов первых лиц США.

Кроме того, среди тех, кого США подозревают, есть еще и Китай, который для Вашингтона сейчас вообще представляет какую-то «глобальную электронную угрозу» и центр воистину передовых, если не сказать, фантастических, технологий. Например, 23 ноября издание The Washington Times опубликовало материал об «электромагнитном оружии» КНР (которое, предположительно, есть и у России), удар которого «вырубит» все американские электросети.

Вообще, если вспомнить, как в США лоббируются новые оборонные или просто военные проекты, то очень похоже на то, что кто-то в Пентагоне или в руководстве американских военных корпораций хочет выделения новых бюджетов на разного рода «электромагнитные проекты». В качестве, естественно, превентивной оборонительной меры. А потому тема «секретного оружия» Китая и России стала в последние дни все чаще подниматься в американских СМИ.

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Если же возвращаться к истории с высказываниями Бернса, то любопытно здесь, что российская сторона официально отрицает эту тему в повестке переговоров глав ЦРУ, ФСБ и СВР. В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

«Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего — это не публичная информация. Любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям “гаванского синдрома” — мы никакого отношения к этому не имеем».

И в целом такое заявление понятно, поскольку, несмотря на прорывы в оборонных технологиях, Россия, да, думается, и никто в мире, подобными вооружениями не обладает. Однако стоит повториться, судя по поднимаемой в весьма авторитетных американских СМИ, к которым относится и WP, и WT, темы «электромагнитного оружия», в США кто-то очень сильно хочет начать подобные разработки. И чтобы это не выглядело очередным намеком на агрессию, нужно озвучить некий весомый повод, дабы эти разработки были восприняты как сугубо оборонительный проект.

Правда, с точки зрения современной науки, появление такого оружия все же выглядит крайне сомнительно. Просто потому, что создать какой-нибудь «микроволновой резонатор», который бы точечно воздействовал на конкретных людей, дипломатов или разведчиков — это все же больше похоже на сюжет из бульварного фантастического романа, а не на реальный проект в сфере военных разработок. Но да, деньги в государственном масштабе можно тратить и на подобные инициативы, особенно если довести степень паранойи до нужного уровня. Чем, собственно, сейчас и занимается в том числе The Washington Post.