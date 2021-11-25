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Мадонну пристыдили за пикантные снимки в нижнем белье и колготках в сеточку

Шоу-бизнес
Мадонну пристыдили за пикантные снимки в нижнем белье и колготках в сеточку
instagram.com  /  @madonna

Вашингтон, 25 ноября. Американская певица и актриса Мадонна поразила поклонников кадрами, сделанными во время пикантной фотосессии. Многим подписчикам показалось, что столь смелые снимки не соответствуют возрасту 63-летней знаменитости.

Новые фото Мадонны появились на ее странице в Instagram. На снимках певица позирует перед камерой на постели в нижнем белье и колготках в сеточку. Образ поп-звезды дополнили черные туфли на высоких каблуках.

Пикантность фотографиям актрисы придали продемонстрированные ею оголенная грудь и ягодицы. Некоторые кадры были сделаны с довольно странного ракурса, например, когда знаменитость находилась под кроватью, при этом ее ноги и зад торчали снаружи.

«Ангел наблюдает за мной», — подписала провокационные снимки Мадонна.

Мадонну пристыдили за пикантные снимки в нижнем белье и колготках в сеточку
Prt Scr instagram.com / @madonna

Однако далеко не все подписчики оценили фотографии всемирно известной певицы. Многие пристыдили звезду за слишком откровенные кадры. Кроме того, поклонники предположили, что актриса таким образом похвасталась результатом пластических операций.

«Что ты делаешь?!»;

«Старая леди заскучала»;

«Я не знаю, почему люди думают, что это мило или сексуально. Я просто хочу сказать, что для всего есть свое время и свой возраст»;

«Похоже, она обзавелась новыми ягодицами и сделала подтяжку лица, которыми хочет похвастаться. Я всегда любил ее, но начинаю думать, что она сумасшедшая», — написали комментаторы.

Мадонну пристыдили за пикантные снимки в нижнем белье и колготках в сеточку
Prt Scr instagram.com / @madonna

Ранее в Сети появилось фото Мадонны, которое напугало ее поклонников. Пользователи Сети обратили внимание на обвисший живот и состарившееся лицо певицы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мадонну пристыдили за пикантные снимки в нижнем белье и колготках в сеточку
Мадонна певица знаменитости
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