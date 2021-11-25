Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов заявил, что не может влюбиться

Москва, 25 ноября. Известный российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в программе «Секрет на миллион» рассказал, что мечтает о любви.

Григорьев-Апполонов стал гостем программы Леры Кудрявцевой. По его словам, после развода с Мариной Зубковой тяжело встретить женщину, которая смогла бы зажечь огонь в его сердце.

«Вряд ли я влюблюсь, а там, в сердечке, хочется! В последний раз я сильно влюблялся в Машу. После этого у меня такого чувства не было», — заявил артист в анонсе передачи, которую покажут 27 ноября на НТВ.

Первой избранницей певца была Мария Лопатова — дочь чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова. Второй женой Григорьева-Апполонова стала Марина Зубкова — мастер спорта по теннису. В этих отношениях у пары родились двое сыновей: Иван и Артемий. Оба наследника играют в хоккей в Петербурге.

В середине ноября в Москве состоялся юбилейный концерт группы «Иванушки International». Выступление собрало множество поклонников легендарного коллектива. Посмотреть на бывшего мужа пришла и Марина Зубкова, вместе с ней был старший сын певца.