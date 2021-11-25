Захарова: Россия готова помочь Армении наладить отношения с Турцией

Москва, 25 ноября. Россия готова оказать посредничество в налаживании отношений Армении и Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ереван обратился к Москве с просьбой о содействии в налаживании отношений между Арменией и Турцией. Россия готова помочь в этом вопросе, уточнила дипломат.

«Да, я могу подтвердить, что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована и прилагала усилия в этом процессе по нормализации армяно-турецких отношений», — сказала Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ говорила, что нормализация отношений Москвы и Вашингтона невозможна без решения вопроса с дипломатической собственностью РФ на территории США. По ее словам, американская сторона отказывается урегулировать эту ситуацию.