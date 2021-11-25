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Гуманитарный конвой из России доставил в Донецк 290 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Новороссия
Гуманитарный конвой из России доставил в Донецк 290 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Донецк, 25 ноября. Российский гуманитарный конвой привез в ДНР 290 тысяч доз вакцины от коронавируса. В составе груза — лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование, а также вакцина от коронавируса, сообщает информационное агентство «Новороссия».

«Доставлено 290 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», — говорится в сообщении минздрава ДНР.

Как сказала директор департамента МЧС республики по работе с гуманитарной помощью и контролю восстановления объектов Валентина Гордиенко, общий вес груза составил 92 тонны. Прошлый гуманитарный груз был доставлен в Донецк из России 14 октября. Тогда было привезено более 191 тонны лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Ранее ФАН рассказывал о доставке очередной партии гуманитарной помощи в Сирию. Основную часть груза составили продукты питания, одежда и медикаменты.

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днр гуманитарная помощь вакцина груз
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