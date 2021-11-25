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На Левобережье Омска высадят около 500 ив
Общество
На Левобережье Омска высадят около 500 ив
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Омск, 25 ноября. В мэрии Омска прорабатывают проект озеленения будущего логистического парка «Солнечный» на Левобережье.

Вариант посадки сотен шаровидных ив на улице Дианова возник в мэрии Омска в качестве решения задачи по компенсационному озеленению территории, которая будет выделена под строительство логистического парка «Солнечный» на Левобережье, сообщает «Омск-Информ».

Новые ивы высадят взамен 153 деревьев, которые придется вырубить в ходе реализации инвестиционного проекта на земельном участке от улицы Дергачева до улицы 2-я Солнечная, 52.

Ранее ФАН сообщал о решении властей Омска провести масштабное озеленение территории вдоль дороги на улице Чехова, а также на участке от улицы Щербанева до улицы Краснофлотской в связи с планами строительства автотрассы.

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строительство озеленение ивы
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