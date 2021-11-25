Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 15:55
15:50
Общество
Кехман объяснил ситуацию с молельной комнатой в МХАТ имени Горького
15:47
Общество
Профессор Соловьева указала на необходимость юридической поддержки для пострадавших от насилия женщин
15:45
Политика
Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе
15:45
Весь мир
Власти Сан-Паулу демонтировали символ процветания из-за роста уровня бедности и голода
15:43
Весь мир
Сирийские беженцы возвращаются домой из Иордании и Ливана
15:42
Армия
Путин: Россия и Сербия активно развивают сотрудничество в военной сфере
15:41
Общество
Спектакль «Час пробил!» собрал поклонников Стравинского в Петербурге
15:40
Происшествия
Путин: Ситуация на шахте «Листвяжная» не становится легче
15:39
Политика
Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ переизбрал Матвиенко на пост председателя
15:34
Политика
Коммунист Рашкин лишился депутатской неприкосновенности из-за дела о незаконной охоте
Все новости

Парламент Румынии вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ

Политика
Парламент Румынии вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ
wikipedia.org  /  Mihai Petre / CC BY-SA 3.0 ro

Бухарест, 25 ноября. Румынский парламент поддержали кандидата на пост премьер-министра, бывшего министра обороны страны Николае Чукэ, сообщил председатель Палаты депутатов Марчел Чолаку.

Парламентарии 5 октября вынесли вотум недоверия правительству страны под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Клаус Йоханнис позже назначил Чукэ кандидатом на пост руководителя кабинета министров. Его поддержала правящая коалиция в Румынии.

«Парламент вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ, а также одобрил его правительственную программу», — сообщил спикер парламента.

Как стало известно ранее, Молдавия готова вернуть Румынии взятый в долг газ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Парламент Румынии вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ
правительство румыния парламент
Комментировать