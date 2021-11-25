Парламент Румынии вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ

Бухарест, 25 ноября. Румынский парламент поддержали кандидата на пост премьер-министра, бывшего министра обороны страны Николае Чукэ, сообщил председатель Палаты депутатов Марчел Чолаку.

Парламентарии 5 октября вынесли вотум недоверия правительству страны под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Клаус Йоханнис позже назначил Чукэ кандидатом на пост руководителя кабинета министров. Его поддержала правящая коалиция в Румынии.

«Парламент вынес вотум доверия правительству премьера Николае Чукэ, а также одобрил его правительственную программу», — сообщил спикер парламента.

Как стало известно ранее, Молдавия готова вернуть Румынии взятый в долг газ.