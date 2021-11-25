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Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела против Рашкина

Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела против Рашкина
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 25 ноября. Генпрокурора РФ обратилась в Госдуму с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина.

По мнению генпрокурора Игоря Краснова, Рашкин может влиять на свидетелей незаконной охоты. Также Краснов напомнил, что совокупность доказательств показывает вину парламентария.

Ранее депутат КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве дикого лося, которого правоохранители нашли в багажнике его автомобиля. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам сняла неприкосновенность с Рашкина.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, если по завершению предварительного расследования будет принято решение о передаче уголовного дела в суд, генпрокурор вновь обратится в ГД для лишения мандата.

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Все новости / Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела против Рашкина
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