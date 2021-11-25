Захарова: ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса

Москва, 25 ноября. Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва получает информацию об использовании запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», — сказала Захарова.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе якобы не нарушает Минские соглашения, передает телеканал «360».