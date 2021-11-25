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Астрологи рассказали, какая одежда поможет привлечь удачу в год Тигра

Общество
Астрологи рассказали, какая одежда поможет привлечь удачу в год Тигра
pixabay.com  /  ivanovgood

Москва, 25 ноября. Покровителем наступающего 2022 года станет Водяной черный тигр. Как его задобрить, объяснили астрологи и модные эксперты.

Специалисты не советуют встречать Новый год в старом наряде. Лучше всего остановить свой выбор на одежде из натуральных тканей: шелка, хлопка, атласа, кожи или замши. Ни в коем случае не стоит использовать в наряде синтетику. Излишний пафос и вычурность тоже не приветствуются. Количество страз, пайеток и блесток должно быть минимальным. В список любимых символов года Тигра вошли все оттенки синего, голубого, бирюзового, кремового и оливкового цветов. Правильно подобранный наряд поможет провести весь год в счастье.

Астрологи рассказали, какая одежда поможет привлечь удачу в год Тигра
pixabay.com / pixabay.com

Предстоящий год будет проходить под знаком двух стихий, поэтому именно их должны содержать в себе аксессуары к наряду. Дерево привлечет стабильность и поспособствует достижению поставленных целей. Хорошо будут смотреться украшения из алмазов, малахита, сапфиров и изумрудов.

Астрологи рассказали, какая одежда поможет привлечь удачу в год Тигра
pixabay.com / Elle Stallings

Новогодний маникюр можно не ограничивать. К использованию допускаются все оттенки и узоры. При этом особое внимание эксперты рекомендуют уделить голубому и коричневому цветам, а также металлическим и блестящи оттенкам. Умеренность должна быть в отношении страз и камней. Некоторые цвета в образе способны отпугнуть удачу, предупредили эксперты.

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новый год одежда тигр
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