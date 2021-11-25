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«Аэрофлоту» присвоили звание лучшей авиакомпании Восточной Европы

Общество
«Аэрофлоту» присвоили звание лучшей авиакомпании Восточной Европы
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 ноября. Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила международную премию Business Traveller Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Авторитетное международное издание Business Traveller создало данную премию более тридцати лет назад. Награда, которую получила российская авиакомпания, считается одной из самых престижных в мировой индустрии путешествий.

«Ввиду объективного снижения числа поездок в период пандемии в ходе голосования за номинантов в 2021 году учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, наличие мер по профилактике COVID, участие в программе лояльности», — сказано в сообщении.

Компания «Аэрофлот» также подтвердила звание «Лидирующий авиационный бренд Европы» на World Travel Awards 2021. Кроме того, российского перевозчика в девятый раз признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» по версии Skytrax World Airline Awards.

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