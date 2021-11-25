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Зеленский отпраздновал 50-летие главы Офиса президента Украины Ермака на даче в Карпатах

Политика
Зеленский отпраздновал 50-летие главы Офиса президента Украины Ермака на даче в Карпатах
president.gov.ua

Киев, 25 ноября. Пятидесятилетний юбилей главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака отпраздновали на даче главы государства в Карпатах. Как сообщает «Украинская правда», гостей доставляли на вечеринку на правительственных вертолетах.

Как выяснили журналисты, политики заранее ушли с работы 19 ноября и отправились в государственную резиденцию Синегора. Сам день рождения Ермака отмечался 21 ноября. По информации СМИ, на дне рождения главы офиса Зеленского присутствовали и другие крупные чиновники, которых доставляли вертолетами: замруководителя офиса президента Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Это уже не первый случай, когда закрытые вечеринки команды бывшего артиста «Квартала 95» становятся предметом общественного скандала. В начале октября в Сеть утекли кадры с другого мероприятия Зеленского «для своих» — тогда пользователи Сети раскритиковали экс-комедианта за «пир во время чумы».

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