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Мишустин выразил озабоченность из-за возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане

Политика
Мишустин выразил озабоченность из-за возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане
government.ru  /  Pr Scr

Москва, 25 ноября. Обострение региональных конфликтов в Афганистане вызывает тревогу. На это обратил внимание премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он выступил на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам политика, серьезную озабоченность вызывает социально-экономический кризис в Афганистане.

«Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее в ООН предсказали коллапс банковской системы Афганистана. Это может произойти из-за большого количества людей, которые не могут погасить кредиты.

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афганистан кризис мишустин
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