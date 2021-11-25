Захарова заявила об отсутствии прогресса в вопросе дипсобственности России в США

Москва, 25 ноября. Нормализация отношений Москвы и Вашингтона невозможна без решения вопроса с дипломатической собственностью РФ на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, американская сторона не просто отказывается урегулировать эту ситуацию, но и не допускает российских дипломатов к отторгнутой собственности с целью инспекции.

«До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мертвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства Государственного департамента США», — отметила представитель МИД.

Как стало известно ранее, Мария Захарова подвергла критике американские санкции против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения Белого дома наносят вред союзникам США.