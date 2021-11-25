Вдова Табакова вспомнила, как праздновала Новый год при жизни актера

Москва, 25 ноября. Вдова знаменитого артиста и режиссера Олега Табакова, актриса Марина Зудина рассказала, какие планы строит на Новый год. Знаменитость вспомнила, как отмечала этот праздник при жизни супруга.

Зудина посетила светское мероприятие в честь 15-летия журнала «ОК!», куда пришла в сопровождении своего сына — Павла Табакова. Журналистам удалось немного пообщаться с актрисой и узнать о ее планах на Новый год, передают «Дни.ру».

«В связи с рабочими планами думаю уехать из Москвы», — поделилась артистка.

Актрисе кажется, что она вообще ни разу не отмечала главный праздник года в столице. Когда Табаков был жив, они ездили праздновать на подмосковную дачу к сыну режиссера от первого брака Антону, либо же отправлялись в другие места.

«Или в Вену, или еще куда-то, но только не в ресторан», — вспомнила Зудина.

В детстве же актрису увозили отмечать Новый год к бабушке. Обычно там устраивали застолья, правда, по ночам после них не гуляли, отметила артистка.

Ранее Марина Зудина снялась в одном фильме с Павлом Табаковым, который пошел по стопам родителей и стал актером. Они сыграли в проекте мать и сына.