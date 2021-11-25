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Прокурор Международного уголовного суда посетит Ливию в следующем году
Весь мир
Прокурор Международного уголовного суда посетит Ливию в следующем году
un.org  /  ООН/Л.Фелипе

Нью-Йорк, 25 ноября. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил Совету Безопасности ООН, что намерен посетить Ливию в начале следующего года. По его словам, поездка состоится, «если позволят обстоятельства».

Гособвинитель рассказал, что команда специалистов пока не может совершить рабочую поездку в Триполи. Главным препятствием является пандемия COVID-19 и условия безопасности.

«В начале следующего года, если позволят обстоятельства, я намерен отправиться в Ливию. Хочу активнее взаимодействовать с правительством, а также с другими участниками политической жизни страны», — уточнил он.

Международный уголовный суд занимается расследованием преступлений против человечности, военных преступлений и нарушений в отношении мигрантов в Ливии на протяжении почти десятилетия.

«Эти совместные усилия по уменьшению безнаказанности за геноцид должны стать дорогой, которая сближает нас, а не разделяет еще больше», — сказал прокурор.

Ливия погрузилась в хаос после убийства лидера Муаммара Каддафи при поддержке НАТО в 2011 году. С этого момента североафриканская страна пошла по пути разрушения и разделения.

Единственным шансом на возрождение Триполи является проведение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. Высшая избирательная комиссия накануне опубликовала предварительный список кандидатов на пост главы государства.

Несмотря на подготовку к процессу голосования, в Ливии остались нерешенными ряд вопросов, включая проблемы с нелегальной миграцией и жестоким обращением с беженцами. На западе страны расположены десятки центров содержания мигрантов, где африканцы находятся в бесчеловечных условиях.

Гражданка Сомали, которую задержали при попытке добраться до Европы и поместили в исправительное учреждение, рассказала о бесчинствах надзирателей. Они пытают, насилуют, лишают еды и воды арестованных людей, требуя от их родственников выкуп за освобождение.

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суд ливия мус преступления против человечности
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