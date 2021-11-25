Дочь Филиппа Киркорова сходила в кино в люксовом наряде за 680 тысяч рублей

Москва, 25 ноября. Наследница поп-короля Филиппа Киркорова Алла-Виктория сходила в кино с друзьями. Рядом с фотозоной «Энканто» она позировала в костюме от модного дома Gucci.

Звездный отец предпочитает одевать своих детей в люксовые образы, каждый раз демонстрируя наряды из новых коллекций. Во время похода в кино на 9-летней школьнице был жакет за 78,3 тыс. руб., брюки за 31,7 тыс. руб., футболку Versace за 10,6 тыс. руб. и сумка Dolce & Gabbana за 561,5 тыс. руб. В общей сложности лук дочери обошелся артисту в 682,1 тыс. руб.

«Сегодня отправились на премьеру «Энканто» не стандартным семейным составом. А к нашей компании присоединились школьные друзья!» — написал Киркоров.

Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

Исполнитель хитов «Зайка моя» и «Я за тебя умру» выбрал наряд от Louis Vuitton. Счастливая семья с удовольствием позировала фотографам. Публикация всего за день набрала более 36 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Этот образ лучший. Вот это настоящий отец. Мужчина. Извиняюсь, а не шут гороховый», — заметил фолловер.

Ранее Киркоров заявил, что до сих пор скучает по своей бывшей жене Алле Пугачевой. По его словам, певица была его главным продюсером, она помогла стать артисту поп-королем.