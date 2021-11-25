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Турецкие археологи нашли железную маску римского солдата возрастом 1800 лет
Общество
Турецкие археологи нашли железную маску римского солдата возрастом 1800 лет
pixabay.com  / 

Анкара, 25 ноября. В Турции во время раскопок археологи обнаружили металлическую маску римского воина, возраст которой составляет примерно 1800 лет. Маска найдена в древнем городе Адрианополис в районе Эскипазар северной провинции Карабюк, сообщает издание EurAsia Daily.

Раскопки в Адрианополисе начались в 2003 году. В настоящее время исследованиями руководит Эрсин Челикбаш с кафедры археологии Карабюкского университета.

Установлено, что Адрианополис основан в I веке до нашей эры и просуществовал до VIII века. Предполагается, что Римская империя построила там своеобразную военную базу для организации обороны от возможных опасностей со стороны Черного моря и с востока. Найденная железная маска была частью амуниции римского кавалериста.

Ранее ФАН рассказывал о находке археологов на территории Армении. Им удалось обнаружить древний некрополь.

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турция раскопки археологи маска Адрианополис
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