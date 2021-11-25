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Власти Москвы могут дополнить список пострадавших из-за COVID-19 отраслей

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 14:04
Общество
Власти Москвы могут дополнить список пострадавших из-за COVID-19 отраслей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 ноября. Список отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции, может быть расширен. Предприниматели Москвы обратились к столичным властям с просьбой включить ряд сфер в соответствующий перечень.

Список пострадавших отраслей неоднократно дополнялся. На данный момент наибольший ущерб понесли сферы торговли непродовольственными товарами, общественного питания, культуры и организации развлечений и отдыха.

Московские владельцы цветочных магазинов, шиномонтажных мастерских и автосервисов, а также точки непродовольственной торговли обратились к властям с просьбой внести эти сферы в список пострадавших отраслей. Правительству Москвы не первый раз поступают подобные предложения. Данный вопрос прорабатывается с Минэкономразвития России, решение может быть принято в ближайшее время.

После недели нерабочих дней ресторанный бизнес Петербурга заработал в обычном режиме, но с запретом на ночную работу. Предприниматели города отметили, что из-за нового режима работы бизнес несет большие потери.

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пострадавшие коронавирус отрасли
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